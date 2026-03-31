Il passaggio – Seconda parte

D’improvviso i risorti, in tutte le lingue, accusano Dio: il vero Giudizio Universale.

Elias Canetti



E, dopo un primo articolo, continuiamo la nostra riflessione sul passaggio.

Il vero nucleo esoterico della Pasqua emerge nelle visioni mistiche contemporanee che riprendono antiche tradizioni gnostiche e orientali, come quelle descritte da Neville Goddard, in cui la resurrezione non è un miracolo esterno, ma un’esperienza diretta nel corpo umano durante uno stato di profonda contemplazione interiore.

Goddard narra di un fulmine improvviso che divide simbolicamente il corpo in due, rivelando, alla base, una luce liquida brillante, pulsante e viva, da cui emerge un serpente energetico che risale lungo la colonna vertebrale, avvolgendosi in spirale e attraversando i sette centri energetici o chakra, rappresentando l’ascesa della forza vitale primordiale conosciuta nelle tradizioni orientali come Kundalini.

Questa energia serpentina non è simbolo di tentazione o caduta, ma di saggezza rigeneratrice che cambia pelle e rinasce continuamente, proprio come la coscienza che si rinnova nel passaggio pasquale.

Dal primo chakra della sopravvivenza al secondo del desiderio, al terzo della volontà, al quarto del cuore amorevole, al quinto dell’espressione, al sesto dell’intuizione, fino al settimo dell’illuminazione suprema, dove l’energia culmina e appare una colomba luminosa galleggiante nell’aria, emblema dello Spirito Santo che discende nella coscienza risvegliata, completando il processo di trasformazione dalla croce interiore al trionfo della luce.

Questa sequenza, fulmine, luce, serpente, colomba, incarna perfettamente la Pasqua esoterica come risveglio della divinità latente nell’uomo, dove la croce diventa il Golgota del cranio e l’immaginazione umana, crocifissa nella materia, si libera riconoscendo la propria origine divina.

Un insegnamento rivoluzionario che rende ogni essere umano non una creatura mortale, ma un dio in potenza, capace di sperimentare l’illuminazione qui e ora, senza attendere eventi storici lontani.

Questo livello mistico si arricchisce ulteriormente con le interpretazioni teosofiche e antroposofiche, che vedono nella Pasqua il momento cosmico in cui il Cristo impulso penetra l’evoluzione umana, superando la precessione degli equinozi e il sacrificio dell’Ariete per entrare nell’era dei Pesci, dove il Logos interiore, il Sé divino uno con il Christòs, manifesta compassione, amore e sacrificio, come descritto nella Bhagavadgita e nei Vangeli esoterici.

Il pane e il vino pasquali diventano alchemicamente l’acqua della coscienza animica trasformata in vino del cuore mistico attraverso le Nozze di Cana, simbolo di elevazione spirituale, dove il Logos discende nelle acque inferiori e risale purificato, portando salvezza.

Secondo la gematria ebraica del termine Pesach, che somma a 148 e si scompone in pane e vino, valori numerici rivelano il segreto del nutrimento spirituale.

La Pasqua esoterica simboleggia, dunque, la fine di un ciclo cosmico, la morte apparente seguita dalla resurrezione universale presente in tutti i miti antichi: dal Purusha sacrificato del Rigveda che genera il mondo, al Krishna ucciso e risorto, all’Osiride smembrato e ricomposto, al Mithra e Dioniso crocifissi e riemersi dopo tre giorni, allineati all’equinozio di primavera, dove la croce, preesistente al cristianesimo come Ankh egizia, Swastika indiana o croci maya, diventa l’asse mundi, l’albero della vita che connette i mondi e permette il passaggio dal regno delle tenebre a quello della luce eterna.

Questo simbolismo universale si estende ai misteri iniziatici antichi, dove la nuova nascita avviene attraverso la purificazione della coscienza e la discesa agli inferi seguita dal ritorno glorioso: un pattern che Gesù ripete scendendo agli inferi per predicare agli spiriti imprigionati, vincendo il serpente della materia e risorgendo come giudice e salvatore in ogni epoca.

La Pasqua invita, quindi, non solo alla fede esteriore, ma a una pratica interiore di meditazione profonda sui simboli che penetra il Principio perenne della Parola come Vita, descritto nel Prologo di Giovanni, dove il Cristo è lo Spirito divino presente in ogni essere umano, risorto rimuovendo la materia dal santuario interiore per far emergere la luce, quinta essenza divina che illumina.

Il plenilunio pasquale, come momento di massima luminosità lunare dopo l’equinozio, separa la luce dalle tenebre secondo Genesi e invita l’anima a compiere il suo esodo personale dalla schiavitù dell’ego verso la Terra Promessa della coscienza illuminata.

Nel contesto moderno questa interpretazione esoterica si manifesta nelle pulizie pasquali tradizionali, che non riguardano solo la casa fisica, ma soprattutto quella interiore: un momento di rinnovamento psichico per lasciar andare il passato, morire simbolicamente ad esso e far fiorire ciò che è stato seminato durante l’inverno oscuro dell’anima, dove l’energia vitale tenuta prigioniera nella materia risorge in un’esplosione di vitalità primaverile, rappresentando la primavera dell’Essere che evolve verso nuovi cicli di opportunità e consapevolezza personale.

Chiunque si avvicini alla Pasqua con occhio esoterico scopre che non si tratta di una festa confinata a una religione specifica, ma di un archetipo universale del morire e rinascere, presente in ogni tradizione: dal culto di Attis e Baldur a quello di Quetzalcoatl e Bacab crocifissi e risorti, simboleggiando il sacrificio divino che redime l’umanità intera attraverso l’amore e la compassione.

Questo flusso continuo di significati storici, dal Pesach ebraico alla resurrezione cristiana, si fonde nell’esoterico con l’ascesa kundalinica, la rottura dell’uovo cosmico e il trionfo del Logos interiore, creando un’esperienza mistica accessibile a chiunque sia pronto a intraprendere il viaggio interiore di purificazione e illuminazione, dove la colomba dello Spirito discende sul serpente risvegliato e la luce liquida del fulmine divino divide il velo dell’illusione, rivelando l’uomo come essere eterno, parte della stessa vita divina che attraversa l’universo intero.

La Pasqua diventa, così, il culmine annuale di questo processo eterno, un invito perenne a celebrare non solo la storia passata, ma la resurrezione che avviene ogni istante nella coscienza di chi sa riconoscere il Cristo interiore e a vivere il passaggio dalla percezione limitata a quella universale, dalla croce alla gloria, dalla morte apparente alla vita immortale.

Un ciclo che si ripete da millenni, unendo popoli, culture e tradizioni in un unico grande mistero di luce e rinascita, che trascende il tempo e lo spazio per toccare il cuore di ogni ricercatore spirituale pronto a spezzare il proprio guscio e a emergere trasformato nella piena consapevolezza del proprio divino potenziale.