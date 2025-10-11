Il Partito Repubblicano Italiano si riunisce a Napoli

Unità e partecipazione in vista delle Regionali

Si è svolta il 10 ottobre oggi una partecipatissima riunione del Partito Repubblicano Italiano, organizzata dal Segretario provinciale Carmine Pezzullo, presso una sala gremita nel centro della città.

Un incontro che ha messo al centro i temi dell’unità, della presenza sul territorio e della preparazione in vista delle elezioni regionali in Campania.

L’evento ha visto una folta partecipazione di iscritti, simpatizzanti e dirigenti locali, a testimonianza di un rinnovato entusiasmo che attraversa il partito.

Un clima positivo e costruttivo, quello che ha caratterizzato la giornata, con interventi significativi e un confronto aperto sulle prospettive politiche e organizzative.

Tra i principali relatori, sono intervenuti:

Alfredo Ponticelli, che ha sottolineato l’importanza di una linea politica coerente con i valori storici del PRI;

Pino De Angelis, che ha proposto un programma di rilancio dei territori interni della Campania;

Rosario Langella, il quale ha parlato della necessità di una presenza capillare del partito nei Comuni;

Pier Luigi Romanello, che ha evidenziato l’urgenza di un’azione politica forte in difesa delle autonomie locali;

Il prof. Sammartino, che ha posto l’accento sul ruolo della cultura e dell’istruzione come volano di sviluppo per il Sud.

Importante e significativa anche la presenza dei segretari comunali della provincia di Napoli, Maria Lamberto e Clemente Navatti, il cui contributo ha rafforzato il senso di rete e collaborazione tra le varie realtà locali del partito.

Il Segretario provinciale Carmine Pezzullo, nel suo intervento conclusivo, ha ribadito l’impegno per un PRI unito, presente e protagonista della prossima sfida elettorale:

Questa riunione è la dimostrazione che il Partito Repubblicano Italiano è vivo, radicato e determinato. Lavoriamo insieme per essere una voce chiara e autorevole nella Campania del futuro.

L’incontro si è concluso tra gli applausi e la soddisfazione dei partecipanti, con l’impegno di ritrovarsi presto per continuare un cammino di crescita, confronto e mobilitazione sul territorio.