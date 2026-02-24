Il Parlamento europeo a Sanremo con ‘Social EuroVoices’

Istituzioni, giovani e musica nel cuore del Festival

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con i Giovani delle ACLI e con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero per lo Sport e i Giovani, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale dei Giovani e di IDMO, sarà presente a Sanremo dal 24 al 28 febbraio, in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana, con l’iniziativa ‘Social EuroVoices’: partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani e lotta alla disinformazione i temi di quest’anno, introdotti dalla filosofa e fondatrice di Tlon Maura Gancitano.

Interverranno, tra gli altri, i membri del Parlamento europeo: Lucia Annunziata (S&D – PD), Brando Benifei (S&D-PD), Giuseppe Lupo (S&D-PD), Marco Tarquinio (S&D – PD), Benedetta Scuderi (Green-Verdi), Chiara Gemma (ECR-FdI), in un confronto aperto sui grandi temi europei che attraversano anche il dibattito culturale e sociale italiano.

Nel cuore del Villaggio delle Radio, in Corso Imperatrice, lo spazio GlassBox – aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 20:30 – ospiterà dirette, interviste, azioni social, talk e momenti di approfondimento con l’obiettivo di avvicinare l’Europa ai cittadini in uno dei contesti mediatici più seguiti del Paese. Un luogo trasparente, fisico e digitale insieme, pensato per creare un dialogo continuo tra dimensione locale ed europea e rendere le istituzioni più accessibili e comprensibili.

‘Social EuroVoices’ sarà trasmesso ogni giorno in diretta su YouTube, ma sarà soprattutto uno spazio da vivere: un microfono aperto per chi vorrà raccontarsi, parlare di disinformazione e testare le proprie capacità di riconoscerla con il quiz del parlamento europeo, condividere esperienze e rivolgere domande direttamente ai protagonisti del dibattito europeo.

Il GlassBox ospiterà inoltre il format radiofonico ‘Un Caffè con… Sanremo’, condotto da Metis Di Meo e in onda su Rai Radio Tutta Italiana alle ore 21:00, con replica alle ore 9:00, dal 24 al 28 febbraio e disponibile in streaming e on demand su Rai Play Sound.