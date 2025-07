Il Parco del Poggio a Napoli riapre con il cinema sotto le stelle

Sette serate gratuite tra film da Oscar e grandi successi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Torna a respirare uno dei polmoni verdi più amati di Napoli. In occasione della riapertura al pubblico del Parco del Poggio ai Colli Aminei, il Comune di Napoli punta su un forte segnale di rinascita culturale: una settimana di film da godersi sotto le stelle.

S’intitola ‘Cinema al Poggio’ la nuova rassegna in programma da venerdì 11 a giovedì 17 luglio, con proiezioni ogni sera alle ore 21:00 e ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un maxischermo per cult intramontabili e pellicole da Oscar: sette opere di successo, sette modi differenti di raccontare emozioni, sogni e contraddizioni, tutti rivolti a una platea ampia e trasversale, dagli adulti ai bambini, dagli appassionati ai curiosi della settima arte.

L’iniziativa rientra nel cartellone di ‘Estate a Napoli’ e abbraccia la visione policentrica dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi: una città che valorizza i suoi spazi pubblici, aprendoli alla comunità e promuovendone una fruizione condivisa, accessibile e partecipata.

‘Cinema al Poggio’ saluta così un ritorno tanto atteso per un parco urbano di grande impatto panoramico, inaugurato nel 2001 su un’area di 40 mila metri quadrati come esempio di recupero di una cava di tufo, sottratta all’edificazione che ha modificato tra gli anni Sessanta e Settanta l’aspetto della zona.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, dichiara:

Il Parco del Poggio riapre sia come spazio verde che come arena per proiezioni. In questo contesto l’audiovisivo diventa una sorta di fotosintesi cinematografica, capace di trasformare la luce delle immagini in energia culturale e sociale. L’Estate a Napoli offre così alla città e ai suoi abitanti l’occasione perfetta per tornare a vivere un luogo molto amato, rilanciando l’appuntamento con il cinema all’aperto che per anni ha accompagnato le serate dei napoletani.

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale, afferma:

Quest’iniziativa segna il ritorno del cinema nel cuore del Parco del Poggio e, attraverso la sua programmazione, abbraccia coerentemente la visione culturale dell’Amministrazione Manfredi. È un’occasione speciale per riscoprire la poesia della settima arte sotto le stelle e ribadirne il ruolo educativo per le nuove generazioni di spettatori. Ciascuno può godersi la visione di alcune pellicole cult, ma anche recuperare qualche titolo cinematografico recente.

L’apertura della rassegna, venerdì 11 luglio, è affidata a ‘Little Miss Sunshine’, 2006, commedia di Jonathan Dayton e Valerie Faris su una sgangherata famiglia in viaggio verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della California.

Nella serata seguente, spazio al noir dei fratelli Coen ‘Fargo’, 1996, storia di un fallimentare rapimento inscenato da un venditore d’auto tra le nevi del Minnesota per ottenere denaro dal suocero.

Protagonisti dell’appuntamento di domenica 13 luglio, invece, sono alcuni operai inglesi che, dopo aver perso il lavoro, si improvvisano spogliarellisti in ‘Full Monty – Squattrinati organizzati’, 1997, di Peter Cattaneo.

‘Cinema al Poggio’ prosegue nel segno di Napoli lunedì 14 e martedì 15 luglio: in programma ‘Ammore e malavita‘, 2017, dei Manetti Bros. e ‘Mixed by Erry’, 2023, di Sydney Sibilia, due film che raccontano in modo originale storie di riscatto e creatività in chiave partenopea.

Mercoledì 16 luglio tocca a ‘Shrek’, 2001, di Andrew Adamson e Vicky Jenson, il primo dei cinque capitoli in cui è suddivisa la saga d’animazione dedicata alle avventure di un orco solitario e brontolone.

La rassegna si conclude giovedì 17 luglio con la commedia di Charles Crichton ‘Un pesce di nome Wanda’, 1988, in cui un gruppo di ladri sui generis decide di svaligiare una gioielleria di Londra.