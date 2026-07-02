Il Papa – Parte 2

Esistono molte forme di croce e ognuna meriterebbe un approfondimento a se stante.

Credo sia, dunque, doveroso spendere qualche parola ulteriore su questo simbolo universale e antico.

Uno degli scritti più illuminanti in tal senso è quello di Guénon intitolato ‘Il simbolismo della croce’. In esso l’autore ci informa su come la croce sia la rappresentazione della totalità della manifestazione.

Per indagare un simbolo è necessario scomporlo e ragionare sulle singole parti, un po’ come avviene coi kanji nella cultura orientale.

In questo caso la croce è composta semplicemente da un asse verticale e un asse orizzontale.

Il primo rappresenta l’asse del mondo o axis mundi, il canale spirituale attraverso cui l’energia divina scende verso gli esseri umani e questi ultimi tentano di risalire per giungere fin dove è loro concesso arrivare. In ciò si ravvede una sorta di analogia con la scala di Giacobbe.

A proposito di quest’ultimodettaglio, forse non tutti sanno che l’illustrazione presente nella prima pagina del ‘Mutus Liber’ rappresenta proprio Giacobbe, che sogna questa scala da cui salgono e scendono gli angeli. La scala come strumento di ascesa e discesa, quindi, di costante scambio tra i piani superiori e quelli inferiori.

Sempre nell’illustrazione che stiamo analizzando, in basso a sinistra vi sono tre terne di numeri e alcune abbreviazioni. Si tratta di un messaggio in codice molto semplice da decifrare, per nostra fortuna.

La prima terna di numeri è: 21.11.82 NEG. Letta al contrario avremo GEN. 28.11.12, ovvero Genesi, capitolo 28, versetti 11 e 12.

Ecco cosa si trova in quel punto del Libro Sacro:

12 Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.

11 Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo.

Un chiaro riferimento all’episodio descritto dall’illustrazione. Proseguendo troviamo anche 93.82.72 NEG. Applicando lo stesso metodo leggeremo GEN 27.28.39 ovvero Genesi, capitolo 27, versetti 28-39. Queste le parole corrispondenti:

28 Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino.

29 Ti servano i popoli e le nazioni s’inchinino davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre s’inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice!

30 Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco, Esaù suo fratello giunse dalla caccia.

31 Anch’egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: «Si alzi mio padre, e mangi della selvaggina di suo figlio, perché mi benedica».

32 Suo padre Isacco gli disse: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono Esaù, tuo figlio primogenito».

33 Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: «E allora, chi è colui che ha preso della selvaggina e me l’ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e l’ho benedetto; e benedetto egli sarà».

34 Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio».

35 Isacco rispose: «Tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione».

36 Ed Esaù: «Non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato due volte: mi tolse la mia primogenitura, ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione». Poi aggiunse: «Non hai serbato qualche benedizione per me?»

37 Isacco rispose e disse a Esaù: «Io l’ho costituito tuo padrone, gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l’ho provveduto di frumento e di vino; che potrei dunque fare per te, figlio mio?»

38 Allora Esaù disse a suo padre: «Hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio!» Quindi Esaù alzò la voce e pianse.

39 Suo padre Isacco rispose e gli disse: «Ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo.