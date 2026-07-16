‘Il Panda siamo noi’ alla Reggia di Caserta

La mostra sarà aperta dal 17 luglio a 31 agosto nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è appena conclusa presso la Casa del Giardiniere nel Giardino Inglese alla Reggia di Caserta la presentazione alla stampa della mostra fotografica ‘Il Panda siamo noi’.

La mostra, nata da un’idea dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti, è un progetto visivo che vuole celebrare i 60 anni del WWF Italia coinvolgendo 12 grandi artisti del cinema italiano in una sfida di mimesi artistica: interpretare lo sguardo di una specie animale a rischio estinzione, per ricordare che proteggere la natura significa salvare noi stessi.

Alla presentazione, moderata da Raffaele Lauria, delegato WWF per la Regione Campania, sono intervenuti il neo-Direttore Generale della Reggia di Caserta, Antonio Tarasco, il Direttore Oases Education & Activation, Marco Galaverni, il Direttore Generale del WWF Italia, Alessandra Prampolini, i fotografi e curatori della mostra, Roberto Isotti e Alberto Cambone, e la Consigliera regionale della Campania, con focus sulle politiche agricole, caccia, pesca, risorse statali ed europee per lo sviluppo, e Delegata alle politiche in materia di benessere animale, Roberta Gaeta.

L’esposizione è realizzata in collaborazione con il Museo del Ministero della Cultura e Opera Laboratori, realizzata nell’ambito del Bando di Valorizzazione UNESCO.

Da domani 17 luglio, fino al 31 agosto, la mostra è visitabile negli orari di ordinaria apertura del sito museale, e inclusa nel regolare biglietto/abbonamento alla Reggia.

Il Direttore della Reggia di Caserta, Antonio Tarasco, ha dichiarato: