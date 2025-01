‘Il Padel nostro’ al Teatro Golden

In scena a Roma dal 9 al 19 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo sport arriva a teatro al punto che lo spazio culturale del Golden di Roma si trasforma in un campo da padel, una delle discipline più in voga negli ultimi tempi, con lo spettacolo ‘Il Padel nostro’ dal 9 al 19 gennaio 2025 che vedrà in scena Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Simone Montedoro, Angelica Pisilli.

Scritta e diretta dallo stesso De Santis la commedia è incentrata sulla vita di Luna che è stata tutta pianificata al fine di realizzare il suo grande sogno: diventare la più forte tennista del mondo.

Un sogno che racchiude in sé i frammenti dei fallimenti e delle delusioni di suo padre Giulio e del suo allenatore Armando, amici da una vita e tennisti professionisti mancati. Luna, nonostante l’imminente successo, purtroppo non è felice. Non si sente compresa da sua madre Mara, che la tratta come se fosse ancora una bambina, né da suo padre che sembra essere ossessionato dal desiderio di successo per sua figlia.

Una commedia esilarante che mette in risalto la compulsiva tendenza di molti genitori a ‘utilizzare’ i propri figli come ultima spiaggia per realizzare i propri sogni infranti.

La grande particolarità di questa commedia è la sua dinamicità, la storia segue una continuità di tempo e un dramma familiare viene presentato con un taglio brillante e ironico senza tralasciare però momenti di profonde riflessioni.

Orari spettacoli

giovedì – venerdì ore 21:00

sabato ore 17:00 e 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Golden

Via Taranto, 36

Roma

Telefono / WhatsApp

06-70493826