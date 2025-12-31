Il Nuovo Teatro Sanità presenta ‘Il mio Natale. La città che ascolta’

In scena il 4 gennaio alla Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 4 gennaio alle ore 18:00, presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli, si terrà lo spettacolo teatrale ‘Il mio Natale. La città che ascolta’, esito finale di un progetto di scrittura creativa promosso dal Nuovo Teatro Sanità, nell’ambito della rassegna ‘Altri Natali’ promossa dal Comune di Napoli.

L’iniziativa, nasce con l’obiettivo di dare voce ai ricordi, alle emozioni e alle esperienze personali legate al Natale, trasformando la memoria individuale in racconto collettivo.

Il laboratorio di scrittura creativa, rivolto a un pubblico adulto, si è svolto nei giorni dal 9 all’11 dicembre e ha coinvolto sette utenti della biblioteca, affiancati da tre giovani drammaturghi, Enzo Castellone, Biagio di Carlo e Macky Montella, e coordinati del drammaturgo Mario Gelardi.

I partecipanti sono stati guidati a raccontare e mettere su carta un episodio, un’immagine o un sentimento legato al proprio Natale: vissuto, sognato, mancato o trasformato. Il racconto si trasforma così in teatro e il teatro diventa luogo di incontro e di vita, dove le storie personali si intrecciano e si rispecchiano nella comunità.

I testi prodotti durante il laboratorio sono diventati brevi drammaturgie originali che prenderanno vita in scena grazie alla voce di attori e attrici, in uno spettacolo che restituisce al pubblico un affresco intimo e corale del Natale, richiamando lo spirito delle grandi narrazioni familiari della tradizione napoletana.

Un percorso che invita a riscoprire il valore della memoria condivisa e a celebrare la parola scritta come forma d’arte, relazione e partecipazione attiva. ‘Il mio Natale. La città che ascolta’ è un’esperienza che mette al centro l’ascolto, la comunità e il potere trasformativo delle storie.

I rappresentanti della Cooperativa sociale Sepofà, l’associazione Noi@Europe e l’associazione TerradiConfine, i tre enti gestori della biblioteca, sottolineano l’importanza del progetto:

Ospitare nella Biblioteca Grazia Deledda l’esito finale di un percorso di scrittura teatrale curato da una realtà prestigiosa come il Nuovo Teatro Sanità significa ribadire una visione condivisa: le biblioteche pubbliche, soprattutto in periferia, sono luoghi vivi, aperti e capaci di accogliere linguaggi culturali contemporanei e percorsi di qualità. Portare il teatro, la scrittura e la formazione artistica in un quartiere come Ponticelli vuol dire riconoscere valore ai territori e alle persone che li abitano, offrendo occasioni concrete di espressione, crescita e partecipazione. È in questa apertura alle collaborazioni, e nella scelta di investire sulla cultura come strumento di comunità, che le biblioteche possono tornare a essere veri presìdi sociali e culturali.

Il progetto è curato da Mario Gelardi ed è organizzato dal Nuovo Teatro Sanità, in collaborazione con istituzioni locali e nazionali tra cui Comune di Napoli, Regione Campania, Ministero della Cultura, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, Fondazione Banco Sanpaolo e Teatro Pubblico Campano.