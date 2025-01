‘Il Natale di Harry’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 16 al 19 gennaio

Apre la seconda parte di stagione di Teatrosophia a Roma ‘Il Natale di Harry’, un testo intenso e profondamente toccante, che esplora il tema della solitudine, del disagio interiore e dell’alienazione durante il periodo natalizio.

Scritto con la tipica forza e intensità dello stile di Steven Berkoff, il monologo o dialogo interiore del protagonista, Harry, offre una riflessione amara e ironica sulle aspettative sociali legate al Natale.

Regia Antonino Foti, con Mauro Toscanelli.

Harry è fortemente attratto da una parodia di vita, priva di sentimenti e ricca di egoismo. Ma quando la solitudine si rivela una realtà perché i suoi rapporti si sono svuotati di significato e si sono ridotti a grottesca e comica ripetitività, allora, e solo allora, si rende conto della sua totale chiusura verso il mondo intero. Mancano quattro giorni al Natale e la paura di restare in completa solitudine, lo porterà ad analizzare tutta la sua esistenza.

Orari:

giovedì e venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 14,00 + 5,00 per tessera associativa

ridotto: euro 11,00 + 5,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=70&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

Teatrosophia

via della Vetrina 7

00186 Roma

Tel: 06-68801089

