Il MUVIT di Torgiano (PG) partecipa al progetto ‘MetodoContemporaneo’

Il 17 ottobre, visita guidata alle collezioni e brindisi con i vini Lungarotti

Il Museo del Vino – MUVIT di Torgiano (PG) partecipa a ‘MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio’, progetto promosso dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali, che ha mappato in una piattaforma online le cantine che uniscono tradizione vitivinicola e mecenatismo artistico.

Tra queste, l’azienda Lungarotti di Torgiano che con il Museo del Vino – MUVIT, gestito dalla Fondazione Lungarotti, già dagli anni 70 investe nella relazione tra arte, paesaggio vitivinicolo e comunità.

L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre, alle ore 17:00, con la visita guidata, su prenotazione, posti limitati, alla scoperta degli oltre 3 mila reperti esposti che raccontano la storia della viticoltura mediterranea attraverso reperti archeologici e opere d’arte moderna e contemporanea.

Al termine della visita si brinderà con i vini Lungarotti presso l’Osteria del Museo.

‘MetodoContemporaneo’ è il primo osservatorio permanente italiano dedicato al dialogo tra arti contemporanee e territori del vino.

Non solo un archivio, ma una mappa dinamica e interattiva dei casi più significativi – circa 60 in tutta Italia – che investono nella relazione tra arte, paesaggio vitivinicolo e comunità, attraverso collezioni permanenti, residenze d’artista, installazioni site specific e premi per giovani creativi.

Iniziative che raccontano un movimento che sta ridisegnando il terreno culturale italiano, con l’obiettivo di promuovere un turismo consapevole, dove la relazione tra persone, paesaggio e opere diventa parte integrante dell’esperienza.

Quel turismo lento che Lungarotti da sempre promuove, fatto di esperienze enogastronomiche, culturali e percorsi nella natura.

Per partecipare alla visita guidata:

musei@fondazionelungarotti.it

Tel. +39 075 9880200