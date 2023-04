‘Il Mutamento’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 27 aprile e al 7 maggio

‘Il Mutamento – in viaggio da Atlantide all’Universo’, scritto e diretto da Stefania Porrino, con Giulio Farnese, Nunzia Greco, Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Carla Kaamini Carretti sarà in scena al Teatro di Documenti di Roma dal 27 aprile e al 7 maggio 2023.

Tratto da ‘Il romanzo del Sentire – Da Atlantide a noi’ di Stefania Porrino lo spettacolo è andato in scena per la prima volta dal 20 febbraio fino al 1° marzo del 2020.

Il 3 marzo i teatri chiudevano causa Covid: il ‘mutamento’ che ha segnato la vita di noi tutti per tre anni.

Oggi la Compagnia del Mutamento invita il pubblico a rileggerne la storia: ‘Il Mutamento’, tema centrale dello spettacolo, è davvero arrivato, improvviso e inaspettato, e le parole scritte e dette allora appaiono oggi come un profetico annuncio di ciò che stava per succedere e che l’Autrice ‘sentiva’ senza poter sapere.

Attraverso un esercizio di ‘reviviscenza’, gli attori danno vita a una successione di momenti storici in cui sono avvenuti i più importanti cambiamenti dell’umanità: dalla leggendaria fine di Atlantide all’avvento del Cristianesimo, dal pensiero libertario di Tommaso Campanella alla rivoluzione francese e a quella femminista, per arrivare all’unica vera rivoluzione, quella interiore, con un episodio ambientato ai nostri giorni, incentrato sullo smascheramento del falso altruismo e la ricerca di un’autentica capacità di amare.

Ambientato in uno spazio vuoto, lo spettacolo consiste in una sorta di psicodramma proposto a quattro pazienti – attori da una psicoterapeuta con aspirazioni teatrali.

Un unico, lungo viaggio nel tempo dall’epoca della mitica Atlantide a una futura ipotetica civiltà interstellare.

Ad ognuno dei sette quadri cambia il mezzo di trasporto: una nave, una carruca dormitoria, un carro, una carrozza, un treno, un aereo e un’astronave per partire dalla preistoria e attraversare l’impero romano, l’epoca della controriforma, la rivoluzione francese, la rivoluzione femminista di fine ottocento, il nostro presente, fino a proiettarci in un’utopica era del futuro.

Parallelamente al viaggio nella storia, attraverso il meccanismo del ‘teatro nel teatro’, si svolge il viaggio nell’inconscio dei pazienti – attori, anch’essi impegnati a superare le proprie resistenze al nuovo.

Passato e presente dialogano tra loro in un gioco di rispecchiamenti tra personaggi attuali e personaggi storici nonché tra personaggi attuali e gli interpreti dello spettacolo per i quali è stato scritto il testo ‘utilizzandone’ tratti di carattere reali – rielaborati però attraverso le inevitabili proiezioni dell’autrice e le sue esigenze drammaturgiche.

Allo spettatore che seguirà i pazienti – attori nelle loro molteplici immedesimazioni verrà offerta la possibilità di compiere una meditazione sul tema del mutamento e delle resistenze psicologiche che possono scatenarsi in opposizione ad ogni tipo di cambiamento: politico, sociale o interiore.

Perché abbiamo paura del mutamento?

Viviamo un’epoca in cui tutto cambia continuamente, il nuovo diventa vecchio in pochi mesi, siamo costantemente bersagliati da stimoli che ci costringono a rivedere continuamente le nostre idee, le nostre aspettative, i nostri progetti. Per riflettere su questo affannato rincorrere il nuovo e cercare di capire la paura che ne deriva, mi è sembrato utile scrivere e mettere in scena uno spettacolo sul tema del mutamento – storico, sociale ma soprattutto psicologico – e delle resistenze che ogni cambiamento inevitabilmente suscita in chi non è pronto a modificare la propria concezione del mondo. Stefania Porrino

‘Il Mutamento – in viaggio da Atlantide all’Universo’

scritto e diretto da Stefania Porrino

con Giulio Farnese, Nunzia Greco, Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Carla Kaamini Carretti

aiuto regista: Silvia Montobbio

arredo e costumi: Natasha Bizzi

effetti sonori: Tancredi Rossi

luci: Paolo Orlandelli

in collaborazione con il ‘Centro Studi Vera Pertossi’

testo d’ispirazione: ‘Il romanzo del Sentire – Da Atlantide a noi’ di Stefania Porrino

Date e orari:

giovedì 27 – venerdì 28 aprile ore 20:45

sabato 29 – domenica 30 aprile ore 17:45

giovedì 4 – venerdì 5 maggio ore 20:45

sabato 6 – domenica 7 maggio ore 17:45

Biglietti:

giovedì e venerdì: intero €15,00, ridotto €9,00, tessera €3,00

sabato e domenica: intero €18,00, ridotto €12,00, tessera €3,00

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42 – 00153 Roma

www.teatrodidocumenti.it / teatrodidocumenti@libero.it

tel. 06-45548578 / 328-8475891