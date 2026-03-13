Il Museo della Torre di David a Gerusalemme resta aperto

La storia di Gerusalemme non si ferma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Negli ultimi giorni, nonostante il proclamato stato di emergenza nel Paese, il Museo della Torre di Davide a Gerusalemme ha accolto una straordinaria varietà di visitatori: studenti delle scuole superiori di Città del Messico, un gruppo di sacerdoti della ODPT, Opera Diocensa Pellegrinaggi di Torino, la famiglia Sadon di Elkana e persino una giovane coppia in visita da Migdal HaEmek.

Ma il momento che ci ha commosso di più è stato quello in cui Jordana, una residente di Gerusalemme, circondata dai suoi figli, ha sorriso e ha detto: ” Sono così grata che siate aperti: stavo per impazzire, invece abbiamo potuto partecipare al programma “Go Explore” nel museo!”

All’interno delle mura antiche e sicure dell’antica cittadella, il Museo della Torre di Davide a

Gerusalemme è aperto per tutti i residenti ed eventuali turisti.

Il Museo è aperto con audioguide e attività per famiglie disponibili sia in ebraico che in inglese presso la biglietteria. Tutte le gallerie fungono da spazi protetti e sono aperte in conformità con le linee guida della sicurezza.

Il Museo della Torre di Davide a Gerusalemme è il primo museo in Israele a riaprire.

Oggetti preziosi come monete d’oro della Gerusalemme bizantina, una spada romana della Gerusalemme del II secolo e punte di freccia dell’era asmonea di 2200 anni fa sono stati rimossi dalle vetrine di sicurezza per essere conservati in modo sicuro. Ciononostante, il museo ha riaperto non appena è stato possibile.

Eilat Lieber, Direttore e curatore del museo ha dichiarato:

Alla Torre di Davide abbiamo scelto di riaprire le nostre porte perché la storia di Gerusalemme non si ferma, anche in tempi difficili. Tutte le nostre sale espositive sono costituite da antiche mura robuste e, come tali, sono stanze sicure. Situato al crocevia di migliaia di anni di storia, questo museo ha la responsabilità di salvaguardarne la continuità offrendo ai nostri visitatori una prospettiva non solo sul momento presente, ma anche sul patrimonio che ha sempre tratto forza dalla resilienza e dalla fede in un futuro migliore.

Il museo è aperto dalla domenica al giovedì dalle 09:00 alle 17:00. Ultimi biglietti alle 16:00.

Il museo è chiuso il venerdì e il sabato.