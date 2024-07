Il ‘Movimentale Festival’ riparte al Teatro Area Nord

In scena a Napoli dal 16 al 19 luglio

Dal 16 al 19 luglio il ‘Movimentale Festival’ diretto da Antonello Tudisco riparte al Teatro Area Nord di Napoli.

Movimentale, festival di danza e videoarte, ideato e diretto da Interno 5 e appuntamento fisso dell’estate del TAN, si apre con la ormai consueta performance itinerante site specific a cura dalle compagnie Funa e Interno5, ispirata quest’anno a ‘La Tempesta’ di William Shakespeare e intitolata ‘TAN in Tempesta – I cried to dream again’, un lavoro sull’invenzione scenica come forza immateriale che modifica gli spazi, con le coreografie di Marianna Moccia e Antonello Tudisco.

Tra gli oltre 200 video pervenuti da tutto il mondo, la giuria di esperti ha selezionato 11 video che saranno proiettati ogni sera dal 17 al 19 luglio e che si contenderanno i due premi, uno assegnato dalla giuria stessa e l’altro dagli spettatori.

Il 17 luglio ore 20:00 andrà in scena la performance ‘Wood’ per la coreografia di Marianna Moccia e Sara Lupoli con Maria Anzivino che racconta la relazione tra ‘Corpo’, un corpo mortale e ‘Wood’, fatto di tre tavole di legno e della loro relazione. L’uno insicuro, curioso e instabile; l’altro saldo, semplice e imperscrutabile.

Il 18 luglio ritorna il performer libanese Bassam Abou Diab con ‘Eternal’ prodotta da Beirut Physical Lab. Quella di Bassam Abou Diab è una performance su come un corpo danzante può diventare un elemento di ribellione contro un sistema politico radicale.

‘Eternal’ si concentra sul corpo durante la Primavera araba, un movimento politico che si oppone ai sistemi sociali e politici esistenti in Medio Oriente e Nord Africa. Durante le proteste si generano gesti simbolici, movimenti di danza che hanno un’influenza inconscia e potente sugli individui presenti alla rivolta. Movimenti ritmici e sincronizzati creati contro l’autorità.

Prevista per il 19 luglio la serata conclusiva con premiazione finale dei video e dj set.

Il Teatro Area Nord è raggiungibile dal centro della città con una navetta gratuita con prenotazione obbligatoria. L’evento è realizzato in collaborazione con Teatri Associati di Napoli nell’ambito del progetto ‘Area Nord in Festival’.

Biglietto di ingresso € 10

