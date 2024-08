Il MOIGE per la prima volta al Meeting per l’amicizia fra i popoli

Appuntamento dal 20 al 25 agosto alla Fiera di Rimini

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna anche nel 2024 a Rimini il Meeting per l’amicizia fra i popoli, la manifestazione che promuove i valori del rispetto e dell’inclusione.

Dal 20 al 25 agosto, nel polo fieristico romagnolo, convergeranno tantissime aziende e associazioni di spicco del territorio nazionale, per riflettere e parlare di tutte le novità in fatto di cultura e attualità.

Il MOIGE, Movimento Italiano Genitori, si unirà per la prima volta all’evento condividendo i principi sui quali esso si fonda.

Sarà presente anche il Centro Mobile, il suo camper itinerante, che da anni gira l’Italia per fornire supporto a minori e famiglie in difficoltà, facendo tappa nelle scuole, nelle piazze e nei principali luoghi di aggregazione dell’intera penisola.

Due psicologi del team MOIGE incontreranno mamme, papà, bambini e ragazzi, illustrando i progetti di punta dell’associazione, tra questi anche ‘Educyber Generations’, pensato proprio per educare giovani e meno giovani ad usufruire di Internet e della tecnologia, ma allo stesso tempo a salvaguardarsi dai rischi della rete.

Quella di Meeting per l’amicizia fra i popoli sarà anche un’importante occasione per tutti gli insegnanti per conoscere la realtà MOIGE e poter coinvolgere il proprio istituto in una delle iniziative dell’associazione su scala nazionale.

Il focus di queste sei giornate sarà la ricerca di una felicità autentica e durevole, difficile da trovare in un periodo caratterizzato da guerre, violenza, caos e dall’avanzare del sopravvento tecnologico, tutti elementi che ci obbligano quotidianamente ad interrogarci sul nostro destino e sul dolore individuale e collettivo.

L’evento avrà come finalità quella di ricordare a tutti, partecipanti e non, i fattori essenziali che permettono all’uomo di rimanere tale, e di amplificare, se possibile, la sua umanità davanti ai sopracitati drammi contemporanei.

Un’occasione importante per supportare e aiutare il prossimo, ma anche per incentivare il dialogo con una profonda riflessione sul senso della vita e sul nostro posto nel mondo, grazie anche alla possibilità di confrontarsi con personalità e istituzioni che arriveranno da tutto il mondo e dai contesti culturali, religiosi e sociali più disparati.

Un invito ad abbandonare la superficialità e far posto a ciò che conta davvero, che il MOIGE ha accolto con grande entusiasmo.

La partecipazione è aperta a tutti e nel corso delle sei giornate il Meeting per l’amicizia fra i popoli 2024 offrirà un variegato programma di eventi sportivi, mostre, spettacoli, concerti e seminari, senza rinunciare al divertimento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con il Villaggio dei Ragazzi.