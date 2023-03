Il modello OpenHub della Regione Lazio alla fiera ‘Didacta’ di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Fino al 10 marzo il modello degli OpenHub del Lazio – uno spazio dedicato a persone e imprese per connettere, innovare e realizzare – recentemente inaugurati a Viterbo, Rieti, Latina e Cassino grazie ai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e il coordinamento di Fondazione Giacomo Brodolini con PTSCLAS, Elite Division, ENAIP, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale e STEDI, sarà presentato attraverso una serie di eventi alla fiera ‘Didacta’ di Firenze, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola in Italia.

Dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca:

Siamo orgogliosi di avere l’occasione di trasmettere attraverso ‘Didacta’ i valori e gli obiettivi del progetto OpenHub che nel Lazio è una realtà concreta al servizio di cittadini e imprese in quattro città, ma che crediamo possa diventare un modello di livello nazionale.

I molteplici impegni istituzionali di questi giorni non mi permettono di partecipare personalmente a questa edizione ma di certo non faremo mancare il nostro completo sostegno agli OpenHub che sono luoghi di incontro e lavoro dove imprese, cittadinanza, terzo settore e istituzioni fanno sinergia, attivando talenti e favorendo coesione sociale ed economica e occupabilità in una prospettiva di scambio continuo.