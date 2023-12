‘Il mio nome è Spadaro’ al Teatro Puccini

In scena il 22 dicembre a Firenze

Si dice che, nell’istante prima di morire, un uomo riveda scorrere davanti a sé tutta la sua vita. Quella del grande Odoardo Spadaro, in quell’attimo, tira fuori aneddoti, ricordi e canzoni: momenti meravigliosi, noti e meno noti.

Gianmaria Vassallo torna sul palco con uno dei suoi spettacoli più amati, ‘Il mio nome è Spadaro‘, venerdì 22 dicembre, ore 21:00, al Teatro Puccini di Firenze.

‘Il mio nome è Spadaro’ è un atto d’amore moderno e lontano da ogni facile ‘omaggio’ dedicato al cantautore, attore e fantasista che assurse a simbolo di Firenze e della fiorentinità, pur spaziando tra arti e generi diversi, per non dire dei trascorsi in Francia e delle tournée in tutto il mondo.

Gianmaria Vassallo riporta alla luce materiale in gran parte sconosciuto, recuperato da archivi storici. Particolare anche la scelta dei brani, che ai sempreverdi ‘La porti un bacione a Firenze’, ‘Il valzer della povera gente’ e ‘Sulla Carrozzella’ affianca canzoni meno conosciute, tra cui alcuni inediti, arrangiati in chiave attuale ed eseguiti dal vivo da Davide Zappia e Francesco Baglioni.

Uno show che ha già appassionato migliaia di spettatori e che torna in occasione del Natale, solo per una sera. Regia di Riccardo Giannini. Black Candy Produzioni.