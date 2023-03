‘Il mio brillante divorzio’ al Teatro Clitunno

In scena il 18 marzo a Trevi (PG)

Sabato 18 marzo, ore 21:00, presso il Teatro Clitunno di Trevi (PG) andrà in scena lo spettacolo ‘Il mio brillante divorzio’, di Geraldine Aron, traduzione Carlo Emilio Lerici.

Con Francesca Bianco, e con (video)

Susy Sergiacomo (la Madre)

Fabrizio Bordignon (Vikram)

Martina Gatto (Eileen)

Germano Rubbi (Max / Palla-da-biliardo)

Antonio Palumbo (Warren)

regia video Enzo Aronica

regia Carlo Emilio Lerici

produzione Teatro Belli

Come si fa a sopravvivere con ironia ad un divorzio e come si fa a reinventarsi la vita, da single, a cinquant’anni? Ce lo racconta Angela, Francesca Bianco, la protagonista di questa commedia brillante. La vicenda prende inizio quando Max, soprannominato Palla da Biliardo, ha da poco lasciato Angela per una giovane amante argentina. Come se non bastasse anche sua figlia se ne è andata di casa, per andare a vivere con il fidanzato. Ma prima di andarsene le ha rivelato che le scappatelle del marito andavano avanti ormai da parecchio tempo e che lei era l’unica a non saperlo.

Rimasta sola, con l’unica compagnia del suo cane Jack, Angela deve imparare a fare i conti con la sua nuova condizione di ‘single involontaria’. Alternando la rabbia nei confronti del marito traditore, attimi di gioia per la libertà ritrovata, la speranza per un’eventuale riconciliazione e la riluttanza nel firmare le carte per il divorzio, Angela ci fa ridere e commuovere mentre racconta le sue avventure per ricostruire la propria vita; dalla help line telefonica per aspiranti suicidi alla visita in un sexy shop, passando per appuntamenti con uomini improbabili e pacchetti vacanze per single. Il tutto accompagnato dai fuochi d’artificio che scandiscono il passare del tempo.

Una trama semplice, ma assai frequente nella vita di molte donne, che si cala con leggerezza nei temi della solitudine, di come un genitore debba affrontare la separazione dai propri figli diventati grandi e di come una donna, che si è sempre vista come moglie e madre, improvvisamente debba ricostruire una propria dimensione personale, libera da questi ruoli tradizionali.

Un racconto al femminile che molto ci dice di come la società vede le donne single, contornato da voci e personaggi della vita di Angela, in parte interpretati dalla stessa Angela e in parte presenti nei video con i quali la stessa Angela dialoga.

Biglietti:

intero €15,00 – ridotto €12,00 sotto 26 e sopra 65 anni

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì, ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Tel. 375-624.58.08 – info@teatroclitunnotrevi.it

Ritiro biglietti prenotati presso il botteghino del teatro, il giorno dello spettacolo, dalle ore 19:00 entro le ore 20:45.