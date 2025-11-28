Il Minuscolo Spazio Vocale si esibirà al Teatro Savoia

In concerto a Campobasso il 29 novembre in sostituzione degli Harmonist

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli Amici della Musica ‘Walter De Angelis’ informano il pubblico che, a causa di un improvviso problema di salute che ha colpito uno dei componenti, il gruppo Harmonist non potrà esibirsi nel concerto previsto per sabato 29 novembre al Teatro Savoia di Campobasso.

L’associazione, pur dispiaciuta per l’imprevisto, è lieta di annunciare che la serata sarà comunque garantita da un’esibizione di altissimo livello grazie al gruppo vocale Minuscolo Spazio Vocale, protagonista del progetto ‘Singing Stories – A Love Story’, diretto dal Maestro Filippo Stefanelli.

L’appuntamento resta confermato per sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:30 al Teatro Savoia.

Il pubblico potrà assistere a un concerto intenso, raffinato e sorprendente, costruito come un viaggio attraverso storie ed emozioni raccontate solo con la potenza delle voci.

Il programma comprende brani che spaziano dal vocal pop alla musica contemporanea, da atmosfere intime e delicate a momenti ironici e brillanti, con titoli amati come ‘Seaside’ ‘Rendez-vous’, ‘Un bacio a mezzanotte’, ‘Via con me’, ‘The Hymn of Acxiom’, ‘And so it goes’, fino al divertente ‘Medley Poppins’.

Il Minuscolo Spazio Vocale, composto da dodici cantori provenienti da esperienze musicali diverse e complementari, è una delle realtà corali più originali e apprezzate del panorama nazionale.

Nato nel 2015, si è distinto in numerosi festival e concorsi, fino a conquistare nel 2024 il Gran Premio al Concorso Polifonico Nazionale ‘Guido d’Arezzo’, uno dei riconoscimenti più prestigiosi in Italia. Dal 2021 il gruppo collabora con il Maestro Filippo Stefanelli, che oggi ne cura interamente la direzione artistica, forte di un percorso professionale che lo ha visto impegnato come direttore, compositore, orchestratore e Maestro Collaboratore presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La serata del 29 novembre si trasformerà quindi in un’occasione speciale per apprezzare un ensemble vocale capace di unire precisione tecnica, creatività, teatralità e una straordinaria capacità narrativa.

Gli Amici della Musica ‘Walter De Angelis’ invitano il pubblico a partecipare numeroso a questo appuntamento che promette un’esperienza ricca di fascino e qualità artistica.

Biglietti:

intero €14,00

ridotto €7,00