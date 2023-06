Il Ministro della Cultura saudita visita la Francia

L’Arabia Saudita e la Francia discutono su come approfondire le relazioni culturali strategiche tra le due nazioni

Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan AlSaud, Ministro della Cultura dell’Arabia Saudita, ha recentemente concluso una visita in Francia, dove ha incontrato il Ministro della Cultura francese Rima Abdul Malak.

Durante l’incontro con il Ministro della Cultura francese, Sua Altezza ha fatto riferimento alla visita del Ministro della Cultura francese nel Regno all’inizio di quest’anno, che ha portato alla firma di un accordo di partenariato tra la Commissione reale per AlUla e il Centro nazionale d’arte e cultura Georges Pompidou.

Le due parti hanno inoltre discusso delle future opportunità di collaborazione, tra cui la cooperazione tra la Commissione saudita per le Biblioteche e la Biblioteca Nazionale di Francia, BnF.

Il Principe Bader ha dichiarato:

La nostra amicizia di lunga data con la Francia ha portato a collaborazioni significative in diversi settori culturali, e non vediamo l’ora di approfondire questo rapporto con molti altri progetti e iniziative future.

Ha aggiunto il Ministro francese della Cultura, Rima Abdul Malak:

La Francia e l’Arabia Saudita stanno sviluppando una collaborazione culturale strategica incentrata sulla preservazione del patrimonio, lo sviluppo dei musei, il rafforzamento dei giovani e la crescita artistica delle nuove generazioni di entrambi i Paesi. Dall’archeologia sottomarina alle industrie creative, abbiamo molto da condividere per collegare il nostro passato al nostro futuro.

Attraverso le sue varie Commissioni, il Ministero della Cultura saudita sta già lavorando a stretto contatto con musei, festival ed eventi in tutta la Francia, come la partecipazione della Commissione per il Teatro e le Arti dello Spettacolo e della Commissione per il Patrimonio alla Fiera di Parigi, la partecipazione della Commissione per il Cinema saudita al Festival di Cannes e la partecipazione francese alla Biennale delle Arti Contemporanee e Islamiche di Jeddah.