‘Il Mercadante già Teatro del Fondo’ alla Società Umanitaria/Humaniter

Riceviamo e pubblichiamo.

Per la serie ‘Conversazioni’, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, venerdì 17 gennaio 2025, ore 17:30, alla Società Umanitaria/Humaniter, piazza Vanvitelli, 15, Napoli, Aula Magna – quarto piano, si terrà la presentazione del libro di Tommaso Tuccillo ‘Il Mercadante già Teatro del Fondo – Storia di un teatro napoletano’, Kairòs 2022.

Saluti: Marina Melogli, Direttrice Società Umanitaria/Humaniter – Napoli.

Coordina e modera: Maurizio Vitiello, Vicepresidente ANS – Campania e critico d’arte.

Interventi di: Floria Bufano, scrittrice e Pino Cotarelli, giornalista.

Ingresso aperto a soci e simpatizzanti.

Scheda sul libro

Fonti inedite, preziosi reperti dal passato, permettono a Tommaso Tuccillo di ripercorrere in questo volume la storia dei teatri partenopei a partire dalle loro interazioni con la società del tempo. Su tutti spicca il ‘Mercadante’, ex ‘Real Teatro del Fondo’, la cui sopravvivenza a dispetto di mille traversìe è tutt’oggi un importante monito: la crescita civile di un popolo non può avere sviluppo e ampiezza, dignità e coscienza, se non muovendo dalla cultura.

Sul ‘Mercadante’, dopo una storia gloriosa, è infatti sceso un velo di silenzio ed il teatro è stato completamente abbandonato a sé stesso per 25 anni: riaprirà le porte solo nel 1986, in occasione della mostra su Eduardo De Filippo.

Ma la sua storia, come si evince dal volume, è ancora tutta da scrivere…