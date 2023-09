Il MEI 2023 dedicato al musicista Giovanbattista Cutolo

Appuntamento a Faenza (RA) dal 6 all’8 ottobre

Il MEI 2023, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che si terrà a Faenza (RA) dal 6 all’8 ottobre, tra l’altro in un gemellaggio con il Teatro Trianon di Napoli con una grande serata di raccolta fondi per gli alluvionati di Faenza con tanti grandi artisti e musicisti di Napoli a cura di Marisa Laurito, sarà dedicato a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli.

Si tratta di un segnale del settore musicale di vicinanza e solidarietà alla Famiglia e ai Colleghi orchestrali del giovane Giovanbattista Cutolo e alle maestranze impegnate a promuovere e rilanciare il linguaggio universale di pace delle note

La forza della musica per sconfiggere la cultura della violenza e della sopraffazione e la forza della musica contro la barbarie, per dare un segnale chiaro e duraturo di vicinanza e per non dimenticare tale atto barbarico affinché non accada mai più.

Tale dedica vuole essere anche un abbraccio virtuale del mondo della musica ai tanti giovani che come lui credono nella cultura per la costruzione di un futuro musicale alle nuove generazioni.

Il MEI 2023 di Faenza ha provveduto ad invitare, per l’occasione, i rappresentati dell’Orchestra Scarlatti dove suonava Giovanbattista Cutolo a Faenza ed ha invitato anche la Direttrice della Nuova Orchestra Scarlatti Beatrice Venezi.