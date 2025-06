Il meglio del miglio nautico è in Campania

Concluso a Santa Maria di Castellabate (SA) il secondo campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI

Riceviamo e pubblichiamo.

La quinta edizione del Miglio [Blu]Arancio, valida come seconda prova del campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI, si è conclusa nella tarda mattinata di domenica 29 giugno sulla spiaggia antistante al Circolo Nautico Punta Tresino, in zona Lago a Santa Maria di Castellabate (SA).

La seconda tappa, promossa in collaborazione con il Centro Zona CSI Cilento ed il CSI Salerno, sotto l’egida del CSI Campania, dopo che la prima in Liguria all’inizio del mese aveva laureato i campioni e le campionesse su altre distanze nautiche, ha visto ieri assegnati i titoli di campioni nazionali, assoluti e per categoria, nelle specialità del miglio nautico e dei 3.000 metri.

Assegnati, inoltre, i titoli regionali per lo sprint, 400 metri, e per la staffetta 4×100m. Decisamente buoni i riscontri partecipativi con 11 società partecipanti e 113 nuotatori in gara.

Sui 1.852 metri del miglio nautico il miglior tempo assoluto al femminile è stato della Ragazza Marta D’Antonio, partenopea del Posillipo in acqua cronometrata ai 23.45, al ritmo di 1.16 ogni 100 metri, che le ha consentito di staccare la più diretta rivale nella categoria di un minuto esatto.

Seconda al traguardo cilentano la 14enne Juniores Syria Cimmino del CSI Salerno, nuotatrice della Virtus.

Prima fra le Senior Annachiara Russomando, cuffia della Campania Sport del CSI Salerno, anche lei capace di staccare di un minuto la diretta antagonista.

Fra le Esordienti A brilla la puteolana Viola Maiello, sotto i 26 minuti la gara della giovanissima dell’Anfra Sport Napoli che tra 4 giorni compirà 11 anni.

C’è anche Cava de’ Tirreni sul gradino più alto del podio femminile, grazie alla M25 Sabrina Cantisani della società cavese Olimpia Sport Village.

Sulle boe maschili del miglio il migliore assoluto è stato, in 22.06, l’esordiente A, il quasi tredicenne Mario Maglia, cuffia napoletana del Posillipo. Secondo miglior tempo per il salernitano Davide De Chiara, 16 anni fra un mese per il forte ragazzo campano.

Nel miglio arrivano altri tre ori Master per il Posillipo, ad opera dello M40 Filippo Garofalo, dello M35 Stefano Papa e dello M45 Alessandro Vaino.

Tra gli Juniores il campione nazionale è invece il 17enne salernitano Gennaro Calabrese, della Campania Sport, come il suo compagno di squadra Seniores, il 21enne Ferdinando Cardaropoli, di San Gennaro Vesuviano, anche lui con l’oro al collo a fine gara.

Grandi festeggiamenti per il campione M60 Christopher Vernon della salernitana Aquaria di Campagna, così come per lo M75 partenopeo Domenico Testa, della Anfra Sport.

Negli M65 si piazza al secondo posto il mantovano Massimo Zanichelli, dietro al neocampione di categoria, Elio Di Marino del CSI Cava.

Sui 3.000 metri salgono sul podio maschile il più veloce in acqua Marco Bergamasco della Campania Sport con subito dietro Arturo Pegna e Gerardina Corvino della Nuova Olimpia Avellino.

A premiare i neocampioni nazionali ed inoltre i vincitori dei titoli regionali per lo sprint, 400 metri, e per la staffetta 4×100m sono stati sulla splendida spiaggia cilentana il Presidente regionale del CSI Campania, Enrico Pellino, e il membro della Commissione Tecnica Nazionale CSI di nuoto, Pino Ricciardi.