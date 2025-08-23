Il Massone al mare. Sguardo sull’orizzonte, anima verso la Luce

Quando il Massone si trova dinanzi al mare, qualcosa si muove dentro di lui. Lontano dalla colonna del Nord, lontano dal grembiule e dalla squadra, eppure intimamente legato a ciò che egli è, ovunque si trovi.

Il suo spirito non va mai in vacanza, perché il cammino iniziatico è eterno, come le onde che non cessano mai di baciare la riva.

In labore requies, in silentio Lux.

Nel lavoro sta la pace; nel silenzio la Luce.

Il vero Massone va in vacanza?

La risposta è sì, ma non nel senso comune del termine. Egli può lasciare il Tempio esteriore, ma non quello interiore. Anche sotto l’ombrellone, tra il sole e la sabbia, resta in ascolto.

Il riposo non è ozio, ma raccoglimento. Lontano dai ritmi ordinari, il Libero muratore ritrova se stesso: si rigenera, si osserva, medita e riflette.

Come dicevano gli antichi:

Vacare Deo.

Essere liberi per Dio.

È proprio nel tempo “vuoto” che egli lascia spazio alla contemplazione e ogni granello di sabbia diventa simbolo, ogni onda un’iniziazione.

Al cospetto dell’orizzonte

Il Massone contempla l’orizzonte come si fissa una soglia. Quella linea sfumata che separa cielo e mare è un invito: non è un confine, ma un’apertura. È là che l’occhio si perde, dove l’anima si ritrova. Di fronte a quel margine incerto, il Fratello ricorda il significato stesso del suo cammino: andare oltre, cercare ciò che non si vede.

Ubi finis, ibi initium

Dove c’è fine, lì c’è inizio.

L’orizzonte è la soglia tra ciò che è manifesto e ciò che è velato. Ed è proprio lì che l’iniziato sente vibrare la propria interiorità. L’immensità del mare riflette l’infinito che egli cerca dentro di sé. Ogni onda è un pensiero che nasce, si agita, si dissolve. Ogni risacca, un invito alla purificazione. Ogni tramonto sul mare, un’eco del ciclo eterno.

Mortem vitae initium est.

La morte è l’inizio della vita!

Nel mondo esoterico l’acqua rappresenta l’origine, il principio non ancora formato, la materia prima su cui agisce il fuoco trasmutatore. Al mare il Massone ritrova questo legame profondo con il simbolo.

Camminare lungo la riva è come percorrere la linea sottile tra conscio e inconscio, tra mondo profano e mondo sacro. Immergere i piedi nell’acqua è, simbolicamente, un battesimo quotidiano, una piccola rinascita.

Nel guardare le onde infrangersi contro gli scogli, il Massone riflette sull’impermanenza, ma anche sulla costanza: il mare non si arrende, anche quando trova ostacoli. È l’immagine perfetta del Lavoro iniziatico.

Perseverantia vincit omnia.

La perseveranza vince tutto.

Ma mentre molti vivono la spiaggia come fuga o distrazione, il Massone vi scorge un’opportunità di solitudine attiva. Il mare, nel suo continuo fluire, gli parla. Lo specchio d’acqua diventa specchio dell’anima. In quel momento non serve una Loggia per sentirsi in contatto con i Fratelli: la Fratellanza vive nel cuore e nella memoria. Basta un pensiero, un silenzio condiviso nell’assenza, per avvertire il legame indissolubile che unisce tutti coloro che cercano la Luce.

Il Sole, maestro e simbolo per eccellenza, domina la scena marina. Il Libero muratore, con il volto rivolto al Sole, riconosce in esso l’emblema del principio spirituale che tutto vivifica. E sotto la sua luce, l’iniziato sente che ogni cosa è parte dell’Uno. La pelle si scalda, il cuore si apre, la mente si quieta.

Lux lucet in tenebris.

La Luce splende nelle tenebre.

E, anche in vacanza, il Massone la cerca, la osserva, la custodisce.

Il ritorno è una Rinascita

Quando la vacanza finisce, il Massone non rientra semplicemente “a casa”. Torna rigenerato, arricchito da ciò che il silenzio del mare ha saputo dire. Forse ha trovato risposte, forse nuove domande. In ogni caso, ha uno sguardo rinnovato.

Revertere ad principium.

Ritornare all’origine.

E da lì, ricomincia a costruire, pietra dopo pietra.

Il Massone al mare non è mai solo un uomo in vacanza. È un viandante dell’anima che approfitta del tempo sospeso per interrogarsi, contemplare, ascoltare.

Lontano dal Tempio, ma sempre rivolto all’Oriente, egli cerca la verità nelle onde, nel sole, nel silenzio. Perché ogni luogo è sacro per chi sa guardare con occhi iniziatici. E anche il mare, nel suo eterno movimento, può diventare una Tavola scolpita dal GADU.