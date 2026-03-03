La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si decidono mai ad essere buone o cattive.

Hannah Arendt



L’essenza del male può cambiare volto ma non muta mai nell’uomo.

Questa affermazione cattura una verità profonda e inquietante sulla natura umana: il male non è un’entità esterna o demoniaca, ma una potenzialità intrinseca all’essere umano, che si manifesta in forme diverse a seconda del contesto storico, sociale e culturale, pur conservando la stessa radice.

Nei millenni, la storia umana è costellata di degenerazioni che i libri di storia raccontano con dovizia di particolari. Dall’antichità alle epoche moderne, il male ha assunto sembianze diverse: sacrifici umani nelle civiltà mesoamericane, inquisizioni medievali, conquiste coloniali accompagnate da stermini, guerre di religione.

Eppure, al di là delle motivazioni ideologiche o religiose addotte, emerge sempre lo stesso pattern: la deumanizzazione dell’altro, la giustificazione della violenza come mezzo per un fine superiore, la perdita di empatia e il ricorso al potere per dominare e umiliare.

Meno di un secolo fa, il nazismo ha rappresentato una delle espressioni più feroci e sistematiche di questo male. I nazisti non erano mostri alieni, ma uomini e donne comuni, burocrati, insegnanti, medici, operai, che hanno reso possibile l’Olocausto.

Hannah Arendt, nel suo celebre reportage sul processo Eichmann, 1963, coniò il termine “banalità del male”. Eichmann non era un sadico assetato di sangue, ma un funzionario zelante, incapace di pensare autonomamente, che eseguiva ordini senza interrogarsi sulla loro moralità.

Il male, per Arendt, non è necessariamente radicale o demoniaco: spesso è estremo ma superficiale, privo di profondità, come un fungo che si propaga sulla superficie.

Il male non ha radici

scriveva, perché il bene possiede profondità, mentre il male è banale, burocratico, ordinario.

Questa idea scuote le nostre certezze: non serve essere un mostro per compiere atrocità. Basta obbedire, conformarsi, spegnere il pensiero critico. Il Terzo Reich ha dimostrato come un’intera società possa normalizzare l’inimmaginabile attraverso propaganda, gerarchie e la dissoluzione della responsabilità individuale.

Milioni di ebrei, rom, omosessuali, disabili furono ridotti a “superflui”, eliminati con efficienza industriale. Il volto del male era allora l’uniforme SS, i campi di sterminio, la soluzione finale.

Oggi, il caso Epstein e i suoi “compari” illumina un altro volto dello stesso male: non più ideologico e statale, ma privato, elitario, avvolto nel lusso e nel potere economico.

Jeffrey Epstein, finanziere multimilionario morto suicida in carcere nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori, aveva costruito una rete che coinvolgeva celebrità, politici, scienziati e miliardari.

Documenti rilasciati tra il 2023 e il 2026, milioni di pagine dal Dipartimento di Giustizia USA, hanno rivelato corrispondenze, viaggi, contatti con figure come Bill Clinton, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, il principe Andrew e altri.

Molti negano coinvolgimento in crimini, ma le accuse persistono: abusi su ragazze minorenni, ricatti potenziali tramite registrazioni, un’isola privata caraibica usata come scenario di exploitation.

A differenza del nazismo, qui il male non è collettivo e ideologico, ma individuale e opportunistico. Epstein non predicava una razza superiore; offriva piacere, connessioni, influenza. Il potere economico e sociale diventava strumento per soddisfare impulsi predatori, protetti da avvocati, denaro e status.

Ghislaine Maxwell, sua complice condannata a 20 anni, ha facilitato il reclutamento e l’abuso. Le vittime, spesso adolescenti vulnerabili, venivano groomate con promesse di modelli o opportunità, per poi essere sfruttate sessualmente.

Cosa unisce Auschwitz a Palm Beach o Little St. James?

La riduzione dell’altro a oggetto. Nel nazismo, l’ebreo era “parassita” da eliminare; nel caso Epstein, la ragazza minorenne era merce da consumare o da usare per ricattare.

In entrambi i casi, il potere – statale o privato – si fonde con la violenza. Il male sfrutta le asimmetrie: chi ha forza – militare, economica, sociale – la usa per schiacciare chi non ne ha. La violenza non è solo fisica: è psicologica, sistemica, nascosta dietro leggi, contratti, NDAs. Filosoficamente, questa continuità sfida visioni ottimistiche della natura umana.

Platone vedeva il male come ignoranza; Agostino come privazione del bene; Kant come deviazione dalla legge morale. Nietzsche, invece, criticava la morale tradizionale come risentimento dei deboli. Ma Arendt ci ricorda che il male moderno è spesso banale: non richiede passione demoniaca, solo assenza di pensiero, conformismo, ricerca di tornaconto.

Nel caso Epstein, il male appare “elegante”: jet privati, feste esclusive, nomi altisonanti. Eppure, è lo stesso impulso che animava i kapò nei lager o i burocrati delle SS: l’uso dell’altro come mezzo, non come fine.

Il potere e la violenza sono un tutt’uno perché il potere senza controllo morale degenera in violenza. Quando il potere si concentra – sia in un regime totalitario sia in una rete elitaria – crea spazi di impunità dove il male prospera.

La storia non si ripete identica, ma rima. I nazisti usavano la scienza per giustificare lo sterminio; Epstein usava la filantropia e le donazioni per accreditarsi. Entrambi sfruttavano il desiderio umano di status e sicurezza.

Oggi, con i file Epstein ancora al centro di dibattiti – nel 2026 si parla di dimissioni, indagini, ma poche condanne ulteriori -, emergono domande scomode: quante reti simili esistono? Quanto potere protegge ancora abusi?

La riflessione finale è scomoda: il male non muta essenza perché è radicato nella libertà umana. Possiamo scegliere l’empatia o l’indifferenza, la responsabilità o l’obbedienza cieca. Il volto cambia – camicie brune ieri, completi di lusso oggi – ma la radice resta: la capacità di trattare l’altro come cosa.

Combattere questo male richiede vigilanza costante: educazione al pensiero critico, rifiuto del conformismo, accountability del potere. Solo riconoscendo che il male è banale e umano possiamo sperare di non lasciarlo vincere di nuovo, in nessuna delle sue maschere.