Il Maggio della Musica: Marco Scolastra omaggia Aldo Ciccolini

Il concerto ‘Ciccolini 100 – Il peso della leggerezza’ è in programma il 26 ottobre in Villa Pignatelli a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Quando è scomparso, dieci anni fa a Parigi, la critica l’ha definito

gigante schivo ma leggendario del pianoforte italiano.

Nel centenario della nascita, Il Maggio della Musica vuole ricordare Aldo Ciccolini, napoletano di nascita e prima formazione, con un piccolo progetto in due tappe, intitolato ‘Ciccolini 100 – Il peso della leggerezza’.

A darvi forma, in Villa Pignatelli, saranno due pianisti la cui vicenda umana e professionale si è intrecciata in modo significativo con quella di Ciccolini, ossia Marco Scolastra, domenica 26 ottobre alle 11:00, e Genny Basso, 9 novembre. In programma tutte e solo pagine amate dall’illustre artista.

Scolastra, artista di solida fama internazionale, scrive:

Ho avuto la fortuna e l’onore di averlo come riferimento prezioso per tre anni consecutivi. È stato un Maestro di stile, di umiltà, di assoluta dedizione verso la Musica. Per omaggiarlo ho scelto due Autori a lui molto cari: Gioachino Rossini – di cui negli anni Sessanta fu tra i primi a riscoprire ed eseguire i ‘Peccati di vecchiaia’ – ed Erik Satie, morto giusto un secolo fa. Fu proprio Satie a dargli fama internazionale con l’incisione dell’integrale pianistica, mai effettuata precedentemente. Rossini e Satie sono legati dalla stessa vena sottile di ironia, leggerezza e ‘divertissement’ musicale. Un evidente fil rouge unisce i Péchés de vieillesse rossiniani all’umorismo algido e pre-surrealista di Satie. In tutto il programma palpita Parigi, città in cui Ciccolini si trasferì nel 1949, dopo la vittoria del prestigioso Grand Prix International ‘Long-Thibaud’.

Marco Scolastra ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Perugia. Ha studiato successivamente per tre anni con Aldo Ciccolini e con Ennio Pastorino. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Lya De Barberiis, Paul Badura-Skoda, Joaquin Achúcarro e Katia Labèque.

Ha suonato per importanti istituzioni musicali: Accademia Filarmonica Romana, IUC, Auditorium Parco della Musica e Teatro dell’Opera di Roma; Teatro Regio di Parma; Auditorium dell’Orchestra ‘G. Verdi’ di Milano; Teatro Comunale di Bologna; Festival dei Due Mondi di Spoleto; Ravello Festival; Teatro La Fenice di Venezia; ‘I concerti del Quirinale’ in diretta Radio3; Teatro di San Carlo di Napoli; Teatro Massimo di Palermo; Serate Musicali di Milano; Conservatorio ‘Čajkovskij’ di Mosca; Tonhalle di Zurigo; Konzerthaus di Berna; Istituto ‘Chopin’ di Varsavia; Orchestre National du Capitole di Tolosa; Festival van Vlaanderen in Belgio; Parlamento europeo a Bruxelles; Musikverein di Vienna; Carnegie Hall di New York; Bechstein Hall di Londra.

Per molti anni ha suonato in duo con il pianista Sebastiano Brusco. Ha collaborato con grandi artisti quali Vadim Brodski, Renato Bruson, Alessandro Carbonare, Max René Cosotti, Roberto Fabbriciani, Cinzia Forte, Corrado Giuffredi, Sumi Jo, Raina Kabaivanska, Daniela Mazzucato, Quartetto Kodály, Desirée Rancatore, Charlie Siem.

Intensa la collaborazione con il drammaturgo Sandro Cappelletto. Ha condiviso la scena con illustri attori: Sonia Bergamasco, Arnoldo Foà, Elio Pandolfi, un sodalizio durato più di quindici anni, Ugo Pagliai, Lucia Poli, Jerzy Radziwilowicz, Pamela Villoresi.

Ha registrato per Phoenix Classics, Stradivarius, Brilliant Classics, Decca, Urania Records, Rai5.