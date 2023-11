‘Il Maestro e Margherita’ al Teatro Ivelise

In scena il 4 novembre a Roma

Sabato 4 novembre, ore 21:00, presso il Teatro Ivelise di Roma andrà in scena ‘Il Maestro e Margherita’, spettacolo teatrale ispirato al romanzo di Michail Bulgakov, con la regia di Mario Gonzalez.

‘Il Maestro e Margherita’ha i volti e la voce di Nicola D’Emidio e Chiara Sarcona che in un alternarsi di punti di vista accompagneranno il pubblico dell’Ivelise in un mondo paradossale dove i confini tra bene e male si assottigliano, passando dal registro comico al tragico, dal varietà più spinto all’interrogarsi su quale sia la natura dell’uomo e dell’amore.

Il progetto è vincitore del secondo premio del Bando indetto dal Teatro Ivelise per la Nouvelle Saison 2023-2024.

Sinossi

Mosca, 1931. In una società segnata dalle guerre del primo Novecento, dalla fame e dalla miseria, fra i letterati e i borghesi anti rivoluzionari di un popolo che sposa l’ateismo e lo scetticismo, fa la sua comparsa Satana in persona.

Sotto le vesti di un cittadino esperto in magia nera, il diavolo non è solo protagonista di eventi bizzarri e di disordini in città, ma è salvatore di una grande storia d’amore: quella fra il Maestro e Margherita. Uno scrittore tormentato dall’insuccesso del romanzo per il quale ha dedicato la vita e che lo porterà alla depressione e al manicomio.

Una donna che non si dà pace per aver perso le tracce dell’uomo che ama ed è disposta a tutto per ritrovarlo. In questo panorama, che oscilla fra l’assurdo e il grottesco, fra scomparse, baraonde e dialoghi improbabili, assaggiamo le pillole del romanzo del Maestro, un viaggio nel tempo che ci trasporta nei meandri di Gerusalemme, dove Ponzio Pilato dovrà fare i conti con un prigioniero speciale: Gesù.

Regia di Mario Gonzalez

con Nicola D’Emidio e Chiara Sarcona

Per informazioni:

06-89527016

www.teatroivelise.it

www.facebook.com/teatroivelise