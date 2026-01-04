‘Il lutto si addice ad Elettra’ al Teatro Biondo

In scena a Palermo dal 7 all’11 gennaio

Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon sono i protagonisti de ‘Il lutto si addice ad Elettra’ di Eugene O’Neill, che debutta al Teatro Biondo di Palermo martedì 7 gennaio alle ore 21:00 con la regia di Davide Livermore, in un allestimento prodotto da Teatro Nazionale di Genova. Repliche fino all’11 gennaio.

In scena insieme a loro Linda Gennari, Aldo Ottobrino, Marco Foschi, Davide Niccolini, Carolina Rapillo.

La scenografia, curata dallo stesso Livermore, è un’ambientazione onirica che evoca le prospettive sghembe dei film espressionisti, mentre i costumi, che richiamano la fine degli anni Quaranta, sono di Gianluca Falaschi, le luci di Aldo Mantovani; le musiche di Daniele D’Angelo sono una continua evocazione che richiama le sonorità di Bruno Maderna e Giorgio Federico Ghedini.

‘Il lutto si addice ad Elettra’ è un affascinante e inquietante viaggio tra mito e moderna psicanalisi, tra dramma borghese e tragedia classica.

In questo capolavoro della drammaturgia del Novecento, scritto da Eugene O’Neill nel 1931, e qui tradotto e adattato per l’immaginifica regia di Livermore da Margherita Rubino, si riverbera in chiave moderna l’epopea degli Atridi narrata da Eschilo nell’Orestea.

In uno spazio scenico suggestivo, che è specchio distorto della mente umana, lo spettacolo fa emergere tutte le tensioni e le contraddizioni di personaggi – mito, incarnazioni tragiche che rispecchiano inquietudini eterne.

Livermore afferma:

Il testo di O’ Neill non è una semplice riscrittura dell’Orestea ma è una creazione totalmente nuova che si compie aderendo perfettamente alla propria contemporaneità. Un classico che si riverbera ancora oggi ben oltre il ‘900: un affresco familiare, un viaggio affascinante e inquietante tra mito archetipico e moderna psicoanalisi, tra dramma borghese e tragedia.

Margherita Rubino, che firma la nuova traduzione e l’adattamento del testo, spiega:

O’Neill volle ancorarsi all’atto fondativo dello spettacolo occidentale per stabilire una nuova civiltà teatrale. Scritto nel linguaggio lineare e diretto della letteratura angloamericana, il dramma corre via incatenando lo spettatore grazie a un plot serrato, a una continuità di tensione e a una profondità del sentire e dell’agire dei personaggi. Modernissimi sono l’andamento e il dialogo, del tutto contemporanea la psiche contorta dei cinque protagonisti, calamitante come un noir che non da respiro.

Lo spettacolo è anche un omaggio al celebre allestimento diretto da Luca Ronconi nel 1997, nel quale Elisabetta Pozzi interpretava il ruolo di Lavinia, corrispettivo di Elettra nell’Orestea.

Oggi Livermore affida alla grande attrice genovese il ruolo di Christine Mannon, ovvero Clitennestra. Ad interpretare Ezra Mannon/Agamennone troviamo Paolo Pierobon, mentre Linda Gennari è Lavinia e Aldo Ottobrino interpreta Adam Brant/Egisto, amante di Christine.

‘Il lutto si addice ad Elettra’

di Eugene O’Neill

traduzione e adattamento Margherita Rubino

regia Davide Livermore

personaggi e interpreti

Ezra Mannon Paolo Pierobon

Christine Mannon Elisabetta Pozzi

Lavinia Mannon Linda Gennari

Adam Brant Aldo Ottobrino

Orin Mannon Marco Foschi

Peter Niles Davide Niccolini

Hazel Niles Carolina Rapillo

scene Davide Livermore

costumi Gianluca Falaschi

musiche Daniele D’Angelo

luci Aldo Mantovani

progettazione trucco e parrucco Bruna Calvaresi con Barbara Petrolati

regista assistente Mercedes Martini

produzione Teatro Nazionale di Genova

durata: 3 ore e 30 minuti compreso intervallo

calendario delle rappresentazioni:

mercoledì 7 gennaio ore 21:00

giovedì 8 gennaio ore 17:00

venerdì 9 gennaio ore 21:00

sabato 10 gennaio ore 19:00

domenica 11 gennaio ore 17:00