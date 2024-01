‘Il Liscio – Una sinfonia per tutti’ al Teatro Verdi

Il 17 gennaio a Cesena il concerto folk – sinfonico con l’Orchestra del Conservatorio ‘Maderna – Lettimi’

Mercoledì 17 gennaio alle ore 21:00 presso il Teatro Verdi di Cesena Moreno ‘il Biondo’ Conficconi, Fiorenzo Tassinari e Raffaele Damen saranno protagonisti con l’orchestra del Conservatorio ‘Maderna – Lettimi’ di Cesena diretta da Giorgio Babbini del concerto ‘Il Liscio – Una sinfonia per tutti’.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per l’occasione saranno arrangiati in versione orchestrale dal Maestro Babbini brani di Secondo Casadei, Raoul e Mirko Casadei e Moreno Conficconi stesso.

Ospiti della serata gli E-Wired Empathy, ovvero il gruppo di rinomati strumentisti che sta accompagnando Moreno il Biondo nel suo viaggio nella musica popolare italiana, presenti Roberto Gualdi (Dalla, PFM, Vecchioni) alla batteria, Giovanni Amighetti (Mari Boine, Ayub Ogada, Shan Qi) ai synths e Luca Nobis, direttore didattico del CPM Milano, alle chitarre.

Un’occasione per ascoltare la musica popolare romagnola e non solo in una veste diversa, classica e contemporanea, che offre l’opportunità di riflettere su come tali composizioni possano essere apprezzate in modi diversi, attraversando l’ambito popolare fino alle Accademie musicali.

Moreno ‘il biondo’ Conficconi, nome storico della musica romagnola, é alle prese con una ricerca relativa alla musica italiana popolare da ballo dopo l’esperienza con gli Extraliscio, da lui co-fondati e tante collaborazioni in diversi campi musicali come leader dell’Orchestra Raoul Casadei, quindi con Elio e le Storie Tese, anche sua la voce ne ‘La Terra dei Cachi’, Jovanotti, Enrico Ruggeri e l’Orchestra Giovanile Cherubini tra i tantissimi altri.

Fiorenzo Tassinari, conosciuto anche con l’appellativo di ‘il Migliore’ è uno tra i musicisti simbolo e sassofonista di riferimento nel mondo del ballo liscio e durante la sua carriera ha portato al successo alcuni brani, come La Polkissima, Opera, Porfirio Rubirosa, La Disperata, oggi considerati brani standard del ballo liscio. Sassofonista di assoluto livello, va inserito tra i grandi interpreti italiani e internazionali dello strumento

Raffaele Damen, virtuoso della fisarmonica, diplomato con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro. Approfondisce successivamente gli studi alla Folkwang University di Essen in Germania con il M° Mie Miki, all’Accademia Italiana di Fisarmonica con il M° Claudio Jacomucci e al Conservatorio di S.Cecilia di Roma con il M° Massimiliano Pitocco. È docente di fisarmonica al Conservatorio ‘B. Maderna’ di Cesena e al Liceo Scientifico Musicale ‘G. Marconi’ di Pesaro.

Il Direttore d’orchestra Giorgio Babbini laureato con il massimo dei voti in Clarinetto e specializzato in Strumentazione per banda, Composizione e Direzione di Coro, ha dimostrato una notevole versatilità nel corso della sua carriera.

La sua attività artistica si estende al mondo della radio, della televisione e dello streaming, contribuendo a programmi su Rai e Radio Svizzera Italiana, oltre a collaborazioni con artisti di spicco come Stefano Bollani, Gabriele Mirabassi e altri.

Sua la direzione di orchestre giovanili nell’esecuzione dei suoi arrangiamenti al Ravenna Festival e suo il libro ‘Hengel, un angelo del clarinetto’ dedicato a Henghel Gualdi.