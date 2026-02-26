Il Lazio partecipa a ‘Missione accessibilità’

Coinvolti musei, archivi e biblioteche della regione

Musei, archivi e biblioteche del Lazio hanno partecipato alla nuova edizione di ‘Missione accessibilità’, il percorso di formazione promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, co-progettato e ospitato dal Museo Egizio di Torino.

Per la prima volta, direttrici e direttori di musei, archivi e biblioteche italiani sono chiamati a raccolta per approfondire attivamente i temi dell’accessibilità, guardando alle migliori esperienze nazionali e internazionali.

Con questa esperienza, ciascun Direttore e ciascuna Direttrice ha l’opportunità di tradurre le conoscenze acquisite in scelte e pratiche per la propria organizzazione, per renderla sempre più accessibile, sostenibile e capace di dialogare con pubblici diversi.

‘Missione accessibilità’ è parte di ‘Personeper’, il primo piano nazionale di formazione per l’accessibilità nei luoghi della cultura italiani, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, promosso e realizzato dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura e curato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, dichiara:

La formazione in tema di accessibilità culturale rappresenta una leva strategica per accompagnare musei, archivi e biblioteche verso una trasformazione strutturale e duratura. Con il corso Missione Accessibilità, parte del programma ‘Personeper’, sviluppato insieme alla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali nell’ambito del piano della formazione del PNRR Accessibilità, intendiamo offrire a Direttrici e Direttori di musei, archivi e biblioteche una prospettiva critica e progettuale, che li accompagni nel rafforzare la capacità di rendere i luoghi della cultura sempre più inclusivi, accoglienti e sostenibili.

Onofrio Cutaia, Commissario straordinario della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, dichiara:

Con questo importante progetto la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali lavora al fianco delle Direttrici e dei Direttori dei luoghi della cultura, promuovendo un dialogo che genera scambio, confronto e crescita reciproca: una formazione che non si limita a trasmettere contenuti, ma costruisce una comunità di pratica che riconosce nell’accessibilità un valore strategico, strutturale e permanente. Con il Ministero della Cultura guardiamo al futuro del sistema culturale nazionale, rafforzandone la capacità di includere, innovare e dialogare con la società.

Il programma di Missione accessibilità, costruito con il Museo Egizio, ha previsto cinque appuntamenti fino a febbraio 2026, ognuno dedicato a 50 Direttrici e Direttori.

All’appuntamento del 25 e 26 febbraio hanno preso parte le figure apicali dei luoghi del patrimonio culturale del Lazio: la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, i Servizi bibliotecari e archivistici e i Servizi museali e istituti culturali della Regione Lazio; il Parco archeologico di Ostia antica, il MUCIV Museo delle Civiltà, il Museo MACRO, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, le Biblioteche di Roma, la Biblioteca Universitaria Alessandrina, l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros, il Polo Museale Sapienza e l’Archivio Flamigni, i Musei e parchi archeologici di Praeneste e Gabii, il Museo del Saxofono e il Museo dell’Agro Veientano di Formello; il Museo Archeologico di Frosinone; il Museo Archeologico di Priverno e il Museo Civico Duilio Cambellotti; il Museo Civico Archeologico della Sabina Tiberina; il Museo del Brigantaggio di Cellere.

Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, dichiara:

Con il corso per direttori di musei, archivi e biblioteche, il Museo Egizio si fa promotore di una vera e propria rivoluzione culturale: trasformare l’accessibilità da semplice adempimento normativo a leva strategica di innovazione. La nostra esperienza al Museo Egizio dimostra che ripensare la comunicazione, l’interpretazione e la progettazione degli spazi in chiave partecipativa non solo amplia i pubblici, ma arricchisce l’esperienza di tutti i visitatori. Attraverso questo percorso formativo vogliamo condividere le nostre pratiche, le criticità incontrate e le soluzioni sviluppate, creando una rete di competenze che possa generare un impatto sul panorama culturale italiano. L’approccio laboratoriale del corso riflette la nostra convinzione che l’accessibilità si costruisca attraverso il confronto, la sperimentazione e l’ascolto continuo dei pubblici. Solo così possiamo costruire istituzioni culturali che siano davvero luoghi di inclusione e partecipazione democratica alla cultura, guardando alle sfide presenti e future con una visione strategica sostenibile.

La portata innovativa di questa iniziativa risiede nella prospettiva che la ispira: l’accessibilità non è trattata come un semplice adeguamento tecnico, ma come dimensione strategica di ogni organizzazione culturale, principio capace di incidere sui processi organizzativi, dalla progettazione degli spazi, alla sostenibilità gestionale, alla comunicazione.