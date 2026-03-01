Il Lazio in vetrina a SOL2 Expo

Qualità e visione internazionale per l’olio extravergine regionale

La Regione Lazio ancora protagonista a SOL2 Expo – Full Olive Experience, la manifestazione internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva inaugurata oggi a Verona Fiere.

Un appuntamento di riferimento per produttori, buyer, operatori Horeca e stampa specializzata, che riunisce ogni anno i principali attori del settore a livello nazionale e internazionale.

Regione Lazio e ARSIAL partecipano con uno spazio istituzionale e una collettiva di 12 realtà del comparto olivicolo regionale, espressione dei diversi territori produttivi del Lazio.

Una presenza che conferma l’impegno a rafforzare il posizionamento dell’olio laziale nei mercati strategici e a sostenere concretamente le imprese in un percorso di crescita fondato su qualità, tracciabilità e identità territoriale.

La partecipazione a SOL2 Expo si inserisce in una strategia strutturata di promozione e valorizzazione delle filiere regionali, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità commerciali, consolidare relazioni con operatori qualificati e raccontare un modello produttivo che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Incontri e degustazioni B2B

Nel corso della manifestazione, che durerà fino al 3 marzo, lo spazio del Lazio sarà animato da un programma di degustazioni guidate e incontri B2B dedicato primariamente a buyer internazionali.

Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare le proprie etichette attraverso sessioni di assaggio mirate, incontri commerciali preorganizzati e momenti di networking con importatori, distributori e operatori del canale Horeca.

Un lavoro puntuale di matching tra domanda e offerta, finalizzato a creare contatti concreti e nuove prospettive di mercato per l’olio extravergine laziale.

Le degustazioni saranno dedicate alle principali espressioni dell’olivicoltura regionale, alla sostenibilità delle pratiche agronomiche e alla valorizzazione del legame tra prodotto e territorio.

L’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara:

La partecipazione a SOL2 Expo rappresenta un tassello fondamentale della strategia regionale a sostegno dell’agricoltura laziale. Investire nella promozione significa rafforzare la competitività delle nostre imprese, valorizzare le produzioni di eccellenza e consolidare la sovranità alimentare del territorio. L’olio extravergine del Lazio è espressione di qualità, identità e tradizione, ma anche di innovazione e capacità imprenditoriale. Come Regione continuiamo a lavorare per creare le condizioni affinché le aziende possano crescere, strutturarsi e affrontare con successo le sfide dei mercati internazionali.

Il Presidente di ARSIAL Massimiliano Raffa commenta:

SOL2 Expo è il contesto in cui la qualità si misura con il mercato internazionale. Le aziende che portiamo a Verona rappresentano un sistema solido e maturo, capace di dialogare con buyer e operatori specializzati. Il nostro obiettivo è trasformare la visibilità in relazioni commerciali stabili, affiancando le imprese in un percorso di crescita strutturato, che renda il Lazio sempre più protagonista nel panorama oleario mondiale. Negli stessi giorni con la partecipazione a Taste of Italy a Houston, in Texas, lavoriamo sull’internazionalizzazione dell’intero comparto agroalimentare regionale e sul rafforzamento dell’export verso gli Stati Uniti. La nostra è un’azione coerente, che amplia il raggio della promozione e sostiene le imprese laziali nei mercati più dinamici.

SOL Expo – La collettiva

Lo spazio istituzionale di Regione Lazio – ARSIAL ospita 12 realtà dell’olivicoltura regionale. La collettiva rappresenta uno spaccato delle diverse aree produttive del Lazio e offre una panoramica articolata delle produzioni regionali, tra aziende agricole, cooperative e consorzi di tutela.

Olivicola di Canino Coop. Agr. – Canino (VT)

Olio SANT’Anna – Veroli (FR)

Solatia farm – Cisterna di Latina (LT)

Silvae – Itri (LT)

Azienda Agricola Alfredo Cetrone – Sonnino (LT)

Casino Re – Sonnino (LT)

Colle Bagnoli – Sonnino (LT)

La Rosciola – San Vito Romano (RM)

Villa Cavalletti – Grottaferrata (RM)

Agricola Salone – Roma (RM)

La Mola – Roma (RM)

Consorzio di Tutela Olio di Roma IGP – Roma (RM)

Taste of Italy – Houston

Parallelamente alla partecipazione a SOL2 Expo, Regione Lazio e ARSIAL sono presenti negli Stati Uniti con una collettiva di 13 imprese a Houston, Texas, per Taste of Italy, iniziativa dedicata alla promozione dell’eccellenza agroalimentare italiana sul mercato nordamericano.

Le aziende laziali sono protagoniste di degustazioni e incontri con operatori e buyer locali, in un contesto mirato alla valorizzazione delle produzioni di qualità.

La presenza a Houston amplia la proiezione internazionale del sistema agroalimentare regionale e consolida il lavoro di promozione sui mercati esteri avviato dall’Agenzia.

Un’azione coordinata che conferma l’impegno di Regione Lazio e ARSIAL nel sostenere le imprese sui mercati esteri, ampliando le opportunità commerciali e la visibilità internazionale del territorio.