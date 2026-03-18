Il Lazio apripista negli strumenti finanziari condivisi

Angelilli: ‘Proficua sinergia con Cassa Depositi e Prestiti’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
In termini di strumenti finanziari innovativi e condivisi con CDP a sostegno delle imprese, il Lazio si conferma una regione apripista.<
!–more–>
Lo ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, intervenendo al quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, ANFIR, Associazione nazionale finanziarie regionali e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nel corso del tavolo tematico ‘Ecosistemi regionali e tessuto imprenditoriale’, ospitato presso CDP, il Lazio è stato citato come esempio di buona pratica in fatto di strategie di finanziamento compartecipato.
Si tratta della misura STEP FRI – Fondo Rotativo Imprese che sostiene investimenti in tecnologie critiche e avanzate nei settori digitale, difesa, biotecnologie e deep tech, attraverso una combinazione di risorse europee del PR FESR 2021/2027, fondi CDP e la partecipazione di intermediari finanziari.
L’avviso, del valore complessivo di 30 milioni di euro, sarà pubblicato a breve.
La Vicepresidente Roberta Angelilli ha dichiarato:
Abbiamo avviato una forte collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti soprattutto per la riprogrammazione dei fondi europei per oltre 240 milioni di euro per housing, idrico e imprese.
Questo tavolo rappresenta un vero laboratorio per la condivisione di strumenti finanziari innovativi a favore del sistema produttivo.
STEP FRI non sarà l’unica misura: sono quattro i bandi previsti, sviluppati nel solco della proficua collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti per l’erogazione di contributi a fondo perduto e prestiti alle imprese.
Siamo impegnati con CDP anche sulle strategie di sostegno all’export.
Il Lazio è tra le prime cinque regioni italiane per valore delle esportazioni, con una crescita significativa verso gli Stati Uniti. È però necessario ampliare ulteriormente i mercati di riferimento e cogliere nuove opportunità.
A questo obiettivo risponde il Piano di Internazionalizzazione che sarà presentato il prossimo 27 marzo, realizzato in collaborazione con CDP, il MAECI e con il coinvolgimento di ICE, SACE e SIMEST.