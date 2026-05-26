Il Judo CSI incorona cento campioni nazionali

Sui tatami i combattimenti premiano sul podio 39 preagonisti e 56 agonisti. Tutte lombarde le prime 8 società classificate

Riceviamo e pubblichiamo.

Sui tatami ‘tricolori’ del PalaRonca d’Oro di Roncadelle, in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il Campionato Nazionale di Judo CSI.

Sul tatami, dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti ossia under 12, a sottolineare la vena giovanile tratto distintivo dell’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano.

Erano 31 le palestre iscritte, e tutte sono andate a medaglia almeno con un loro judoka. Innanzi agli otto arbitri e ai nove presidenti di giuria.

Tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata che ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d’oro negli agonisti.

Ottimi risultati per i Comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.

Emozionante, sotto gli occhi del Presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio, e del Presidente regionale Paolo Fasani, la lotta al titolo fra le società sportive.

Nella classifica complessiva fra agonisti e preagonisti, solo otto punti di distacco hanno separato le prime 4 società sportive.

A vincere è stata la mantovana Judo Fuji-Yama ASD, con 165 punti dagli agonisti e 39 dai preagonisti, seguita sul podio dalla Judo Bu-Sen Varano Borghi del CSI Varese, con 199 punti totali, 102 nei preagonisti, e dal Judo Club Samurai Lecco, fermo a quota 197, ben 169 ottenuti dagli agonisti.

Quarta nella classifica generale, staccata di un solo punto, ma comunque con molti protagonisti sui tatami, il Judo Ospitaletto del Comitato di Brescia.

Quindi il Judo Club Brebbia (VA) a precedere i padroni di casa, splendidi anche nell’organizzazione della manifestazione, del Judo Club Roncadelle (BS), un punto avanti ai cugini del Judo Calcinato.

Prime squadre fuori dai confini lombardi, quattro laziali: le tre capitoline DM Sport, Judo Ludovico Pavoni e Judo Club Go No Sen, rispettivamente nona, undicesima e 14ma al termine delle gare, e il Judo Shihan del Comitato di Latina, sedicesimo.