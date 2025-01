‘Il grande vuoto’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 28 gennaio al 2 febbraio

Dal 28 gennaio al 2 febbraio presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena ‘Il grande vuoto’, uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli, regia Fabiana Iacozzilli, drammaturgia Linda Dalisi, Fabiana Iacozzilli, dramaturg Linda Dalisi, con Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli e con Mona Abokhatwa per la prima volta in scena.

Progettazione scene Paola Villani

luci Raffaella Vitiello

musiche originali Tommy Grieco

suono Hubert Westkemper

costumi Anna Coluccia

video Lorenzo Letizia

aiuto regia Francesco Meloni

scenotecnica Mauro Rea, Paolo Iammarrone e Vincenzo Fiorillo

fonico Jacopo Ruben Dell’Abate, Akira Callea Scalise

direzione tecnica Francesca Zerilli

assistenti Virginia Cimmino, Francesco Savino, Veronica Bassani, Enrico Vita

collaborazione artistica Marta Meneghetti, Cesare Santiago Del Beato

foto di scena Laila Pozzo

ufficio stampa Linee Relations

produzione Cranpi, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello Centro di Produzione Teatrale, La Corte Ospitale, Romaeuropa Festival

con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

con il sostegno di Accademia Perduta / Romagna Teatri, Carrozzerie n.o.t, Fivizzano 27, Residenza della Bassa Sabina, Teatro Biblioteca Quarticciolo

durata 90’

Terzo capitolo della ‘Trilogia del vento’ di Fabiana Iacozzilli – dopo ‘La Classe’ e ‘Una cosa enorme’ – ‘Il grande vuoto’ ritorna al teatro Vascello con una messa in scena visionaria, che accosta alla narrazione teatrale il linguaggio multimediale per raccontare una famiglia e il suo doloroso, inesorabile disfacimento.

Il punto è trasformare il dolore in bellezza. Ci riusciremo ancora?

Fabiana Iacozzilli affida a ‘Re Lear’, una tra le più cupe tragedie di Shakespeare, il compito di trasfigurare il dolore attraverso il filtro teatrale. Con il suo ultimo lavoro, l’autrice porta sul palco l’amore tra una madre malata di Alzheimer e i suoi figli, inquadrando, con una messa in scena a metà tra teatro e riprese video in diretta, le fasi dell’ultimo pezzo di strada percorso da una famiglia prima di perdersi nel vuoto.

Scritto a partire da improvvisazioni e testimonianze dirette e ispirato ai romanzi ‘Una donna’ di Annie Ernaux, ‘Fratelli’ di Carmelo Samonà e I cura cari di Marco Annicchiarico, lo spettacolo ritrae un’ex attrice, colpita da una malattia neurodegenerativa, alla quale rimane solo il ricordo di un monologo shakespeariano, mentre gli oggetti di una vita – vestiti, cartoline, calamite e fotografie – fanno da sfondo, come tracce tangibili di esistenze svanite.

‘Il grande vuoto’ indaga l’ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre prima di svanire nel vuoto e, questo dissolversi, è amplificato dal progressivo annientamento delle funzioni cerebrali della madre a causa di una malattia neurodegenerativa.

Al progressivo svuotarsi del cervello della madre fa eco lo svuotarsi di esseri umani dalla casa, mentre questa si popola di oggetti, di ricordi che aumentano pesano e riempiono tutte le stanze.

Il lavoro trova risonanze e spunti in ‘Una donna’ di Annie Ernaux, e nel romanzo ‘Fratelli’ di Carmelo Samonà ed è il tentativo di raccontare una grande storia d’amore: quella tra una madre, i suoi figli e un padre che muore.

Ne ‘Il grande vuoto’ la narrazione teatrale si contamina con il video per raccontare che grazie alle fotocamere Tapo e i loro video ad alta risoluzione con visione notturna fino a trenta piedi, un figlio può continuare a vivere la propria vita ed entrare senza essere visto in quella del proprio genitore.

Guardare la madre giocare al solitario, fissare la televisione spenta, parlare con persone che non esistono, non farsi il bidet, piangere, stare seduta e ferma sul bordo del letto, passare la notte a tirare fuori dai cassetti fotografie pezzi di carta mutande sporche per poi rimetterli dentro.

Tante le domande che ci hanno spinto a sprofondare in questa materia artistica, ad addentrarci in questa ricerca su cosa rimane di noi e se resta qualcosa di quello che siamo stati mentre ci approssimiamo alla fine, ma una su tutte è forse la più incandescente bella e giusta per il lavoro ed è quella letta in un fumetto della autrice Giulia Scotti:

‘Trilogia del vento’

La ‘Trilogia del vento’ è un trittico in cui Fabiana Iacozzilli si interroga su tre tappe dell’esistenza umana: l’infanzia e il rapporto con i maestri che ci mostrano o ci impongono delle vie da percorrere, La classe’; la maturità e il rapporto con la genitorialità e la cura, ‘Una cosa enorme’ e, infine, la vecchiaia in rapporto con il vuoto e il senso della memoria, ‘Il grande vuoto’.

I punti di partenza sono stati da un lato – e per la prima volta – il dato biografico dell’autrice e dall’altro il lavoro di nutrimento della materia artistica, condotto attraverso le interviste a donne e uomini pronti a condividere una scheggia della propria vita.

