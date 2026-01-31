Il grande equivoco della Massoneria: noi “stregoni”, loro spaventati

Partiamo dal punto dolente: il profano medio.

Quello che, quando scopre che sei massone, ti guarda come se potessi lanciargli una maledizione solo con il sopracciglio.

Nella sua testa, Massoneria fa rima con magia nera, incantesimi, entità superiori e chissà quali riti proibiti. Una specie di Netflix occulto, ma senza abbonamento.

In realtà, il paradosso è l’opposto: il cuore della tradizione massonica, soprattutto nella declinazione latina, è profondamente naturalista.

Altro che evocazioni: niente angeli che scendono, niente demoni che salgono, nessun Dio che interviene a sospendere le leggi del mondo.

Al centro c’è l’uomo, la sua interiorità, le sue ombre, la sua capacità, tutta terrena, di elevarsi.

Quello che per molti è “mistero”, per noi è lavoro. Non “magia” nel senso hollywoodiano del termine, ma quella trasformazione lenta e concreta che gli antichi chiamavano Magnum opus: l’Opera sulla propria pietra grezza. Nessun effetto speciale, solo sudore interiore.

Dicevano i filosofi:

Natura non facit saltus. La Natura non fa salti.

Nemmeno il Massone.

Naturalismo: quando la Natura prende il posto del Cielo.

Che cos’è, allora, questo benedetto naturalismo massonico?

Provo a dirtelo senza trattato di filosofia.

È una visione del mondo in cui: la Natura è il grande libro aperto davanti a noi, la Ragione è lo strumento con cui proviamo a leggerlo, l’uomo non aspetta la salvezza dall’alto, ma lavora per migliorare se stesso e la società, “qui e ora”.

Il Grande Architetto Dell’Universo, in questa prospettiva, non è il Dio che interviene a punire o premiare, ma il principio di ordine, armonia, proporzione che permea il cosmo. Più “logica del mondo” che Signore barbuto sulle nuvole.

È un’impostazione orizzontale: niente scale celesti, niente angeli che ti tirano su per il bavero. L’uomo resta uomo, ma è un uomo chiamato a diventare consapevole.

Mi piace riassumerlo così:

Non siamo dèi caduti, siamo esseri umani che non hanno ancora finito il lavoro su se stessi!

Per questo, quando qualcuno mi chiede con aria sospettosa:

Ma voi massoni fate riti magici?

Io sorrido e penso: se con “magia” intendi spegnere il cellulare, guardarti dentro, e ammettere di aver sbagliato… sì, facciamo magia. Quella faticosa.

La parte divertente, o tragica, dipende dai giorni, è che il naturalismo massonico viene spesso letto al contrario. Siccome usiamo simboli, rituali, luci, silenzi, qualcuno pensa subito a stregoneria.

La verità è che la Massoneria, in questo senso, dialoga più con i culti misterici antichi che con l’occultismo da romanzo: i Misteri di Eleusi, i riti di iniziazione in cui si moriva simbolicamente per rinascere, l’idea che l’uomo possa “trasmutarsi” interiormente come il piombo in oro. Non perché un dio lo prenda per mano, ma perché si assume la responsabilità di guardarsi in faccia.

C’è una frase che mi accompagna spesso:

Homo homini faber. L’uomo è artefice dell’uomo.

Qui sta la chiave: il Massone non si aspetta che il cielo faccia al posto suo ciò che lui rifiuta di fare. Non chiede miracoli; chiede strumenti.

La Squadra, il Compasso, il Livello, la Riga: sono tutti modi per dire “misura te stesso, osserva, correggi, riallinea”.

Da fuori, questo lavoro viene romanticamente scambiato per “contatto con entità superiori”.

La realtà è molto meno glamour e molto più scomoda: l’entità con cui dobbiamo fare i conti.

Il profano immagina: candele nere, invocazioni in lingue perse nel tempo, presenze che si materializzano.

Noi, invece, spesso abbiamo: luci rituali accese con delicatezza, silenzi pesanti come macigni, parole in latino che non servono a “comandare” spiriti, ma a ricordarci radici, storia, memoria.

Veritas vos liberabit. La verità vi farà liberi.

Non è la formula per aprire una porta segreta; è un promemoria spietato: se non ti dici la verità da solo, nessun rito ti salverà.

Ci accusano di avere contatti con “entità superiori”. Peccato che la prima entità con cui smettiamo di avere buon rapporto, appena iniziamo un vero lavoro massonico, sia il nostro stesso ego. È lui che siamo chiamati a ridimensionare, a mettere a Squadra, non un demone esterno.

In questo senso, i veri “esorcismi” non li facciamo contro presenze oscure metafisiche, ma contro quello che di oscuro abita in noi: pregiudizi, narcisismo, paure, rancori sedimentati. Nessun fumo colorato. Solo verità che brucia.

Orizzontale contro verticale: Dio che salva o uomo che lavora? Qui la frattura diventa netta. La spiritualità tradizionale, soprattutto cristiana, è verticale: l’uomo guarda in alto, chiede grazia, spera in una redenzione che venga dall’Altro, dall’Alto.

La visione naturalista legata a una certa Massoneria, invece, è radicalmente orizzontale: niente peccato originale niente uomo “corrotto” da redimere dall’esterno, niente intervento soprannaturale a modificare le regole del gioco.

L’uomo è visto come perfettibile, non come miserabile.

Non santo caduto, ma cantiere aperto.

Non ti nascondo che, come donna, questo modo di leggere l’umano ha per me un sapore liberatorio: non sono “colpevole per natura” né devo domandare giustificazioni per esistere; sono un essere in cammino che ha il dovere, prima ancora del diritto, di conoscersi e migliorarsi.

Nosce te ipsum. Conosci te stesso

Non è un consiglio carino: è un ordine.

E la Massoneria, in questo senso, è una struttura che, se ben vissuta, ti impedisce di girarti dall’altra parte ogni volta che ti incontri nello specchio interiore.

Una donna, un grembiule, nessuna bacchetta magica…

Sì, lo ripeto: chi sta scrivendo è una donna, massone.

Abito un paradosso che ancora disturba molti: grembiule addosso, rituali ben conosciuti e, allo stesso tempo, uno sguardo femminile su una tradizione che per secoli ha parlato quasi solo con voce maschile.

Quando entro in Tempio, non porto con me formule segrete per piegare il destino: porto stanchezza, domande, errori della settimana, qualche caduta di stile, qualche impazienza.

Esco, se sono stata onesta, con una consapevolezza in più, non con un talismano in tasca.

La vera “magia”, se vogliamo usare questa parola, è vedere Fratelli e Sorelle, uomini e donne di carne, ossa e limiti che, nel buio di un Tempio, cercano sinceramente di essere migliori di come erano entrati. Nessun effetto speciale, solo lavoro ripetuto.

Oscar Wilde scrisse:

La verità è raramente pura e mai semplice.

In Massoneria lo sappiamo bene: la verità su noi stessi ancora meno.

Ed è questa complessità, questa fatica lucida, che il naturalismo massonico prende sul serio: niente scorciatoie mistiche, niente miracoli in saldo.

Alla fine, il grande equivoco è che il profano cerca il mistero dove non c’è e ignora quello che gli passa davanti agli occhi.

Il mistero non è il grembiule, non è il Compasso, non è la parola in latino sussurrata nel silenzio.

Il mistero è: perché una donna, un uomo, nel pieno di un’epoca che promette soddisfazioni immediate, scelgono di entrare in un luogo dove gli viene chiesto di tacere, lavorare su di sé, assumersi responsabilità, accettare limiti, affrontare ombre?

In medio stat virtus. La virtù sta nel mezzo.

La Massoneria naturalista, nel suo rifiuto del soprannaturale “comodo” e del diavolo/spauracchio, ti costringe a stare proprio lì: nel mezzo tra ciò che sei e ciò che potresti essere, tra la Natura che ti abita e la forma che vuoi darle.

Se qualcuno si aspetta incantesimi, resterà deluso.

Se qualcuno è pronto a farsi domande, invece, scoprirà che il vero rito non è “là fuori”, ma dentro. E che, sì, a volte la trasformazione interiore fa molto più paura di un demone inventato.

Ecco, questo è il naturalismo massonico visto dagli occhi e dal grembiule di una donna che non ha mai evocato entità superiori… ma che da anni combatte quotidianamente con l’entità più ostinata di tutte: se stessa!