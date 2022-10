Il Grand Prix Campania al Palavesuvio

La manifestazione sportiva è in programma il 29 e 30 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Al Palazzetto Palavesuvio di Ponticelli, nei giorni sabato 29 e domenica 30 ottobre, si svolgerà il Grand Prix Campania, competizione nazionale ed internazionale di Judo.

Alla manifestazione parteciperanno atleti di rilevanza mondiale come Christian Parlati, neo vice campione d’Europa under 21, Giulia Carnà, campionessa mondiale under 21, e Maddaloni Nosa, vice campione d’Europa under 21.

Si comincerà Sabato 29 con circa 750 atleti della classe Cadetti – Juniores.

Domenica 30, invece, per i Master, scenderanno sul tatami circa 150 atleti provenienti da Francia, Polonia e Stati Uniti.

L’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.

Programma di gara

La manifestazione si svolge su 2 giornate di gara con le modalità di seguito indicate:

Venerdì 28 ottobre

17:00-18:00 Peso ufficiale Categorie Femminili U18

18:00 – 19:00 Peso ufficiale Categorie Maschili U18 a seguire Sorteggio Categorie U18 M/F

Sabato 29 ottobre

dalle 07:00 Peso Prova

08:00 – 08:30 Peso ufficiale e Random U18 Categorie M Kg. 46/50/55/60

08:30 Riunione Arbitri

09:00 Inizio gara U18 Categorie M Kg. 46/50/55/60

10:30 – 11:00 Peso ufficiale e Random U18 Categorie M Kg. 66/73/81/90/+90

13:30 – 14:00 Peso ufficiale e Random U18 F

18:00 – 19:00 Peso ufficiale U21 M/F

a seguire Sorteggio Categorie U21 M/F

Domenica 30 ottobre

dalle 07:00 Peso Prova

08:00 – 08:30 Peso ufficiale e Random U21 Categorie M Kg. 55/60/66/73

08:30 Riunione Arbitri

09:00 Inizio gara U21 Categorie M Kg. 55/60/66/73

9:30 – 10:00 Peso ufficiale e Random U21 Categorie M Kg. 81/90/100/+100

10:30 – 11:00 Peso ufficiale e Random U21 F