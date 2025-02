‘Il Gobbo di Notre Dame’ al Teatro Bolivar

In scena a Napoli l’8 febbraio

Dopo il sold out di ‘Pinocchio’, torna sabato 8 febbraio al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, a Napoli, diretto da Nu’Tracks, la Compagnia POSTER – popolare d’avanguardia con ‘Il Gobbo di Notre Dame’ per la regia di Martina Zaccaro con la partecipazione del corpo di ballo della Life & Dance nell’ambito della rassegna ‘Piccole Storie di Eroi – A merenda con l’arte’, dedicata ai piccoli spettatori.

Alle ore 10:30 verrà offerta la colazione in teatro per proseguire alle 11:30 con lo spettacolo.

Un romanzo storico, letterario, filosofico, culturale dalla romantica penna di Victor Hugo, che enfatizza la capacità di adattamento di ciascuno. I protagonisti sono Quasimodo, il gobbo campanaro della famosa cattedrale parigina che subisce le conseguenze sociali del suo aspetto fisico, la bellissima zingara Esmeralda, metafora della gioia vitale e dell’ingenua purezza e il malvagio Frollo, l’antagonista manovratore.

Mai storia fu più aderente alla realtà moderna, dove le apparenze contano spesso più dell’essenza.

L’autrice, Martina Zaccaro, edulcora il testo di Hugo, lasciando in piedi la struttura narrativa dei personaggi, immergendo le vicende nei più vividi colori della comicità e della danza, intesa come ballo di vita.

La festa dei folli e ‘Il Gobbo di Notre Dame’ attenderanno i piccoli spettatori nella corte dei miracoli, inneggiando alla giustizia umana, che non infierisca sui deboli, e non si basi sui pregiudizi verso gli emarginati o le minoranze sociali.

In scena: Antonio Ciorfito, Bruno Barone, Renato Bisogni, Amanda Sanni, Martina Zaccaro