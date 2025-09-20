Il giorno in cui la Luce arretra

Ogni anno, al ritorno dell’equinozio d’autunno, si celebrano riti, si pronunciano discorsi, si citano passi triti e ritriti di testi classici e si ripetono formule in latino che ormai hanno perso ogni mordente.

È come se l’equinozio fosse una scenografia da teatro, da allestire e smontare ciclicamente, senza che realmente scuotesse il cuore di chi lo vive.

Ma non è forse proprio questo il pericolo? Trasformare ciò che è vivo in liturgia automatica, ciò che è radicale in abitudine?

L’equinozio d’autunno non è un’innocua cartolina stagionale.

È un taglio netto, una fenditura nel tempo che smaschera l’uomo.

È il momento in cui la luce arretra e le tenebre prendono campo, ricordandoci brutalmente che la vita non è mai un possesso acquisito ma una conquista fragile, continuamente messa in discussione.

Molti parlano dell’equinozio come del giorno dell’equilibrio, un equilibrio che avrebbe il sapore di un’armonia pacifica. Ma questa è un’illusione addomesticata. L’equilibrio che l’equinozio ci sbatte in faccia è quello del coltello sulla lama: precario, instabile, pronto a cedere.

È un equilibrio che inquieta, perché rivela che la stabilità è sempre temporanea, mai definitiva.

In medio stat virtus, sed raro manet. La virtù sta nel mezzo, ma raramente vi rimane.

Il Massone che si illude di aver raggiunto un equilibrio interiore grazie al suo percorso iniziatico commette un errore di presunzione.

L’equinozio gli ricorda che la vera ricerca non è mai un possesso ma un processo e che ogni conquista è destinata a vacillare.

Troppo facile ridurre l’autunno a un declino, a una lenta discesa verso l’inverno, verso il sonno, verso la morte simbolica.

In realtà, l’autunno è l’unica stagione che non mente: non finge di essere crescita come la primavera, non si illude di eternità come l’estate, non si nasconde nell’oscurità totale come l’inverno.

L’autunno è lo specchio che mostra la verità cruda del ciclo: ogni frutto maturo porta con sé la sua fine. Ogni raccolto, per quanto abbondante, è già segnato dal tempo che lo consuma.

Per il Massone, questa consapevolezza è devastante e insieme liberatrice.

Devastante perché abbatte la retorica consolatoria della natura madre, sempre benevola.

Liberatrice perché ci invita a guardare il nostro cammino con lucidità: la maturità non è l’anticamera del riposo, ma la resa dei conti con le nostre ombre, con le opere incompiute, con le incoerenze che abbiamo collezionato.

Non c’è giudice esterno. Non c’è divinità a segnare un bilancio.

L’equinozio d’autunno è il tribunale interiore in cui siamo costretti a guardare il peso delle nostre scelte, dei nostri silenzi, delle nostre viltà.

La bilancia non è un simbolo astratto, ma l’organo sensibile del nostro stesso spirito: essa misura ciò che abbiamo fatto e soprattutto ciò che abbiamo evitato di fare.

Il Libero muratore che partecipa a una celebrazione equinoziale dovrebbe uscire da quel rito scosso, turbato, incapace di rientrare serenamente nella propria routine. Se esce solo rassicurato, allora il rito è stato un fallimento.

Spesso si associa l’autunno all’oscurità che avanza, quasi fosse una minaccia. Ma la vera minaccia non è l’ombra: è l’attaccamento cieco alla luce.

L’ombra non mente, la luce sì. La luce acceca quando diventa abitudine, quando non la si mette più in discussione.

La discesa delle tenebre, invece, è un invito a rivedere le nostre certezze, a far emergere ciò che la luce continua a coprire.

Per questo, il Massone non deve temere la notte che cresce: deve preoccuparsi, piuttosto, della propria riluttanza ad attraversarla.

L’equinozio d’autunno, se preso sul serio, non è una ricorrenza, ma un atto di ribellione contro la sonnolenza spirituale. È un memento che ci impedisce di adagiarci nella nostra luce conquistata e ci obbliga a scendere ancora e ancora nel profondo.

Ecco perché, forse, non dovrebbe neppure essere celebrato con troppi ornamenti: rischiano di distrarre. Forse andrebbe vissuto in silenzio, in solitudine, come una sfida personale, lontano dalle parole già pronunciate da altri.

Non ti chiedo di contemplare poeticamente le foglie che cadono. Non ti chiedo di citare i testi canonici.

Ti chiedo: cosa stai lasciando cadere tu, oggi? Quali maschere, quali illusioni, quali certezze ti stai decidendo a sacrificare?

Perché l’equinozio non è fuori, ma dentro. Non è il sole che cala: sei tu che devi calare. Non è la notte che avanza: sono le tue difese che devono crollare.

Se quest’anno l’equinozio non ti metterà a disagio, non ti ha farà tremare almeno un po’, allora non lo avrai vissuto. Parteciperai solo ad un rito vuoto.