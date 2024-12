‘Il gioco di Natale’ al Teatro Trastevere

Evento speciale a Roma dal 26 al 30 dicembre, con speciale serata Capodanno il 31 dicembre

Dal 26 al 30 dicembre e il 31 dicembre con speciale serata Capodanno, andrà in scena al Teatro Trastevere di Roma ‘Il gioco di Natale’, uno spettacolo diretto da Emiliano Morana,

con Emiliano Morana, Lorenza Giacometti, Giovanni De Anna, Luisa Belviso, Carlotta Sfolgori e Andrea Papale.

Un calendario che scandisce la sera del 24 dicembre, illuminato sulla sinistra un albero di Natale addobbato brilla quasi di luce propria, e sulla destra una tavola imbandita, compongono quello che è l’appartamento di Piero e Sonia.

Piero, Emiliano Morana, chef e titolare di un piccolo ma rispettato e ben frequentato ristorantino, e sua moglie Sonia, Lorenza Giacometti, insegnante di violino e violoncello presso un’importante scuola di musica, hanno deciso di organizzare a casa loro la cena per il veglione di Natale.

La tavolata sarà composta ,oltre che dai padroni di casa, da altre due coppie: le sorelle minori di Sonia e i rispettivi mariti.

Veronica, Luisa Belviso, la mezzana, medico cardiochirurgo al 5 anno di specializzazione e Luigi, Giovanni De Anna, il marito, Brigadiere dei Carabinieri ad un passo dalla promozione a Maresciallo.

Ed, infine, Celeste, Carlotta Sfolgori, la più piccola, bravissima fotografa in carriera che vive in Irlanda da 3 anni, esattamente da quando si è separata da Claudio, Andrea Papale, l’ex marito agente immobiliare disoccupato in cerca di un impiego e migliore amico di Piero. Per gli ultimi due la presenza dell’uno e dell’altro sarà una ‘sorpresa di Natale’.

La serata sembra più o meno tranquilla, una cena di Natale come le altre, almeno fino a quando la classica tombolata viene sostituita da un vecchio gioco da tavola, trovato da Celeste nello stanzino delle cose vecchie di Sonia: ‘Il gioco delle verità’. Questo gioco renderà parecchio movimentata la vigilia di Natale dei nostri protagonisti, e qualcosa di soprannaturale sta per accadere…

Note di regia Una black comedy che trasporterà il pubblico in un vero e proprio viaggio di emozioni: si riderà, si piangerà e si avrà paura… Questo grazie al mutamento graduale di tutti e sei i personaggi in scena, che dovranno fare i conti con un qualcosa che sembra soprannaturale ed esoterico. Il gioco di Natale è un incontro tra Jumanji e Perfetti Sconosciuti, una commedia originale e brillante, dai meccanismi narrativi ben oliati.

Emiliano Morana

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli, 3

00153 Roma

Orario spettacoli:

feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Informazioni di biglietteria

prevista tessera associativa

intero €13,00

ridotto €10,00

Contatti:

065814004 – 3283546847

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/