‘Il Giardino delle Cicale’ al Giardino delle Culture

Dal 21 luglio al 13 settembre 2026, uno dei luoghi più vivi e partecipati del Municipio 4 di Milano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la nuova rassegna culturale gratuita firmata Teatro de Gli Incamminati con Teatro Oscar e Teatro degli Angeli

Riceviamo e pubblichiamo.

Un giardino che diventa teatro, una piazza che si trasforma in luogo di incontro e condivisione.

Il Municipio 4 di Milano presenta ‘Il Giardino delle Cicale’, la rassegna estiva, che nell’ambito del palinsesto delle iniziative di CineQuattro, porta al Giardino delle Culture, via Emilio Morosini 8, Milano, dodici appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età.

Un progetto di Teatro de Gli Incamminati, con Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, in collaborazione con Il Cinemino.

Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta il celebre MotoTeatro, il teatro mobile costruito su un’Apecar che da anni attraversa piazze, cortili e giardini milanesi, portando lo spettacolo dal vivo direttamente nei quartieri della città. Teatro itinerante che diventa manifesto di cultura accessibile.

Ad aprire la rassegna, martedì 21 luglio, sarà il concerto ‘La Fanfara di Olaitan du Benin’, realizzato in collaborazione con Musicamorfosi nell’ambito del progetto Milano La Città che Sale 2026.

Fiati e percussioni tradizionali accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra Cotonou, la vibrante capitale del Benin, e la New Orleans del grande jazz, in un intreccio di culture, ritmi e tradizioni.

Il programma proseguirà con alcuni dei grandi classici della letteratura mondiale riletti in chiave contemporanea. Carlo Decio porterà in scena ‘Odisseo. Racconto di un’ePOPea’, 22 luglio, e ‘Otello Pop Tragedy’, 24 luglio, due spettacoli capaci di affrontare con ironia, leggerezza e profondità i capolavori di Omero e William Shakespeare.

Filippo Garlanda, invece, interpreterà ‘Il Barone Rampante’, 23 luglio, restituendo nuova vita al celebre romanzo di Italo Calvino attraverso una messa in scena poetica e originale, sospeso su un’altalena.

Uno spazio speciale sarà dedicato anche alla musica d’autore con ‘Jannacci, quello dal cuore urgente’, 25 luglio, spettacolo – concerto di e con Gianna Coletti, che ripercorre l’universo umano e poetico di Enzo Jannacci, riportando sul palco alcuni dei personaggi più iconici del cantautore milanese.

La rassegna guarda anche ai più piccoli con due appuntamenti dedicati alla clownerie e al teatro di strada: Dadde Visconti con ‘Valigia ad una piazza’, 26 luglio, e Matteo Curatella con ‘Viaggio nella fantastica’, 13 settembre, spettacoli capaci di coinvolgere bambini e famiglie attraverso fantasia, gioco ed emozione.

A chiudere il programma, nel mese di settembre, saranno cinque serate dedicate al grande cinema, curate da Il Cinemino, che trasformeranno il Giardino delle Culture in un cinema all’aperto, dall’8 al 12 settembre.

‘Il Giardino delle Cicale’ nasce con l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico attraverso la cultura, offrendo occasioni di incontro, partecipazione e condivisione in uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana milanese.