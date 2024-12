Il Giardino dei Semplici a ‘Il Valore dell’Esperienza’

Imperdibile appuntamento l’11 dicembre nella sede napoletana dell’Associazione 50&Più

Riceviamo e pubblichiamo.

‘M’innamorai’, ‘Tu, ca nun chiagne’, ‘Miele’, ‘Concerto in La Minore’ e ‘Carnevale da buttare’: canzoni che sono entrate nei cuori di milioni di ascoltatori e che raccontano una storia musicale iniziata nel 1974, che arriva fino ai giorni nostri.

Il ciclo di appuntamenti della rassegna ‘Il Valore dell’Esperienza’ celebra i 50 anni di carriera de Il Giardino dei Semplici, ospitando la storica band mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 16:30 negli spazi della Sala Eventi ‘Vincenzo Cozzolino’ della sede partenopea dell’Associazione 50&Più, in via Cervantes, 55 a Napoli.

Cinquant’anni di storia, di concerti, di canzoni e di note che hanno viaggiato nel tempo: la band napoletana ha venduto 4 milioni di dischi e si è esibita in oltre 2.000 concerti in Italia e all’estero.

Grandi voci soliste, inconfondibili falsetti corali, collaborazioni con i grandi della musica italiana – su tutti Giancarlo Bigazzi e Totò Savio – e una riconoscibilissima vena romantica sono gli ingredienti chiave della carriera e della musica della band, costituita da Luciano Liguori, Andrea Arcella, Tommy Esposito e Savio Arato.

L’incontro di mercoledì 11 dicembre 2024 si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della sede napoletana dell’Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più, presieduta da Maurizio Merolla.

La presentazione del libro sarà introdotta dall’avvocato Flavia Chiarolanza e dai saluti dello stesso Merolla; l’evento vedrà la partecipazione, in veste di moderatore, del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Info: 081-2514037