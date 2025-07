Il Gelato Artigianale protagonista al MASAF

Il Ministro Lollobrigida recepisce le proposte del Presidente Belmonte

Il gelato artigianale, simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana, è stato al centro di un importante momento di confronto istituzionale presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, MASAF.

In evidenza l’incontro con il Ministro Francesco Lollobrigida, che ha accolto una delegazione di rappresentanti della filiera per discutere opportunità, criticità e prospettive di sviluppo del comparto.

A rappresentare il mondo del gelato artigianale erano presenti Carlotta Fabbri, Presidente di UIF – Gruppo Prodotti per Gelato, Sergio Colalucci, Presidente della Gelato World Cup e campione del mondo 2006, e Domenico Belmonte, Presidente di Artglace e promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale.

Due iniziative – la Gelato World Cup e la Giornata Europea – che testimoniano l’impegno per la valorizzazione internazionale di un prodotto che, partendo dalle materie prime agricole italiane, racconta al mondo una storia di qualità, creatività e convivialità.

Durante l’incontro, i maestri gelatieri hanno presentato due gusti inediti, creati per l’occasione con ingredienti 100% italiani: Delizia Cilentana, con nocciola di Giffoni e mandorle tostate al miele, e RED WINE 24, a base di pesca, passion fruit, vino Nettuno, pesche macerate e zafferano. Un omaggio alla straordinaria varietà e ricchezza dell’agricoltura nazionale.

Tra i temi al centro del dialogo con il Ministro e con il Capo di Gabinetto Raffaele Borriello, vi è stata la crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata e la necessità di promuovere la formazione e l’imprenditorialità giovanile nel settore.

Inoltre, si è discusso di progetti concreti volti alla promozione della filiera del gelato artigianale in Italia e all’estero. Questo confronto si è rivelato un’importante occasione per avviare un percorso condiviso a sostegno della filiera, riconoscendo al gelato artigianale un ruolo strategico non solo in termini economici, ma anche culturali e identitari.

Domenico Belmonte, Presidente di Artglace, ha sottolineato:

La Giornata Europea del Gelato Artigianale, che ogni anno celebriamo il 24 marzo, è l’unica giornata ufficialmente riconosciuta dalle istituzioni europee dedicata a un alimento. È una straordinaria occasione per far conoscere e apprezzare, in tutta Europa, il valore artigianale e culturale del nostro prodotto. Con eventi in simultanea in otto Paesi europei, Gelato Day è una vetrina internazionale che unisce tradizione, innovazione e identità territoriale. Oggi più che mai, la formazione rappresenta una leva fondamentale per il futuro del settore. È necessario avviare programmi scolastici e professionali dedicati alla gelateria artigianale, in grado di trasferire competenze, passione e cultura del fare. Solo investendo nei giovani e nella loro preparazione potremo garantire qualità, continuità e competitività alla nostra filiera.

Carlotta Fabbri ha dichiarato:

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Ministro Lollobrigida e a tutto il team del MASAF per l’attenzione e il sostegno continuo al mondo del gelato artigianale. Oggi abbiamo voluto mostrare, attraverso la creatività dei nostri maestri, il valore di un prodotto che nasce dall’incontro tra tradizione, innovazione, agricoltori, artigiani e imprese, portando la cultura del gelato sempre più vicina ai cittadini.

Sebbene tra maggio e luglio 2025 si stimi un aumento dei consumi di gelato del 4% in Europa, dove si è registrato un clima particolarmente favorevole, con condizioni prevalentemente asciutte e temperature al di sopra della media stagionale degli ultimi due anni, durante l’evento è stata ribadita l’importanza strategica della formazione professionale e dell’ingresso delle nuove generazioni nel settore, elementi fondamentali per garantire continuità, sviluppo e competitività a livello nazionale e internazionale.

Il gelato artigianale rappresenta una realtà economica di primo piano in Italia: oltre 39.000 punti vendita – di cui circa 9.000 gelaterie specializzate – generano un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 1,7 miliardi di euro provenienti dalle aziende produttrici di ingredienti, macchinari e vetrine.

Il comparto ha un impatto significativo sull’agroalimentare italiano, da cui provengono numerose materie prime fondamentali come latte, zucchero, frutta e frutta secca. Il settore impiega direttamente e indirettamente oltre 120.000 addetti, tra gelatieri, fornitori e produttori di tecnologie, confermandosi uno dei motori dell’economia agroalimentare made in Italy.

Con questa iniziativa, il MASAF rinnova il proprio impegno nella promozione delle eccellenze italiane, sostenendo il gelato artigianale come simbolo di qualità, creatività e filiera corta.