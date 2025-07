Il futuro dell’arrampicata si sfida a Helsinki

Al via in Finlandia i Campionati Mondiali Giovanili

Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgeranno a Helsinki dal 28 luglio al 3 agosto gli attesissimi Campionati Mondiali Giovanili, che offrono uno spaccato a livello planetario dei progressi e dell’evoluzione delle tre specialità dell’arrampicata sportiva, nonché consentono uno sguardo privilegiato su quelli che saranno i campioni del domani.

Dopo aver viaggiato dagli Stati Uniti alla Corea del Sud e alla Cina nell’arco di tre anni, i Campionati del Mondo Giovanili della Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva, IFSC, tornano in Europa per l’edizione del 2025, nella capitale finlandese pronta ad accogliere centinaia di giovani scalatori.

Le gare Boulder si disputeranno nel centro di arrampicata Helsingin Kiipeilykeskus, mentre le gare Lead e Speed saranno ospitate nella KiipeilyAreena Ristikko, una delle più grandi palestre di arrampicata del Nord Europa, dove si sono svolti i Campionati Europei Giovanili IFSC di Lead nel 2023.

Gli azzurri che prenderanno parte a questa indimenticabile esperienza sono 26, 13 per l’Under 17 e 13 per l’Under 19.

Competeranno nel Boulder, affrontando appigli minuscoli, salti acrobatici e insidiose prove di equilibrio, 5 atleti per l’U19 e 6 atleti per l’U17.

Nella categoria U19 rappresenteranno l’Italia l’anconetana Stella Giacani, The Change SSD, Campionessa Italiana U19 e argento in Coppa Europa Senior a Roma, reduce da 3 tappe di Coppa del Mondo, e la vipitenese Matilda Liù Moar, AVS Brixen, bronzo al Campionato Italiano U19 Boulder, Campionessa Italiana Lead U19 e argento in Coppa Europa Giovanile a Casalecchio.

Nel comparto maschile il pinerolese Matteo Reusa, ASD Kuota 8.10, Campione Italiano Boulder e Lead U19, bronzo agli Europei Giovanili di Curno e bronzo in Coppa Europa Giovanile a Soure, il fiorentino Giovanni Bagnoli, Crazy Center – E.T.S., bronzo al Campionato Italiano Lead U19, il mantovano Riccardo Vicentini, Lupi Climbing Team, vice Campione Italiano Boulder e Lead U19, bronzo in Coppa Europa Giovanile a Campitello, reduce dalla sua prima Coppa del Mondo.

Costituiranno la squadra U17 la bresciana Carolina Gradaschi, King Rock Climbing Verona, oro in Coppa Europa Giovanile assoluta e in Coppa Italia assoluta, la veronese Emma Gregorotti, King Rock Climbing Verona, Campionessa Italiana Boulder U17 e vice Campionessa Italiana Lead U17, e la trevigiana Virginia Bresolin, Opera Verticale ASD, Campionessa Italiana U16 nel 2024.

Sul fronte maschile il veronese Pietro Franzoni, King Rock Climbing Verona, argento in Coppa Italia assoluta e bronzo al Campionato Italiano Lead U17, il padovano Leonardo Donola, Opera Verticale ASD, Campione Italiano Boulder e Lead U17, e il torinese Matteo Tranquilli, B-Side Torino, vice Campione Italiano U17, detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta.

Saranno invece impegnati nella difficoltà, a base di corde, imbraghi e moschettonate 6 atleti U19 e 6 U17.

Faranno parte del team per l’U19 la romana Elena Brunetti, Climbing Side Roma, bronzo al Campionato Italiano Giovanile; la brissinese Bettina Dorfmann, Climbing Side Roma, e Matilda Liù Moar, AVS Brixen, impegnata anche nel Boulder.

Sul fronte maschile sapranno farsi valere Matteo Reusa e Riccardo Vicentini, che competono anche nel Boulder, e il torinese Gianluca Vighetti, Escape SSD, oro in Coppa Europa Giovanile a Casalecchio, reduce da due tappe di Coppa del Mondo.

Nella categoria U17 lotteranno fino all’ultima presa Sofia Brenna, Arco Climbing ASD, Campionessa Italiana U17 e le già citate Carolina Gradaschi ed Emma Gregorotti.

Nel comparto maschile competeranno con grinta il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris, Fiamme Oro, vice Campione Italiano U17, bronzo in Coppa Europa Giovanile a Casalecchio, Leonardo Donola e Pietro Franzoni, impegnati anche nel Boulder.

Gli alfieri azzurri della velocità saranno 10, 5 per categoria: per l’U19 il bolognese Samuele Graziani, On Sight SSD, Campione Italiano U19, il modenese Francesco Ponzinibio, Equilibrium ASD, oro in Coppa Europa giovanile a Mezzolombardo e argento a Zakopane, la bolognese Eva Mengoli, On Sight SSD, vice Campionessa Italiana U19, la faentina Sara Strocchi, Istrice Ravenna, Campionessa Italiana U19, oro in Coppa Europa giovanile a Mezzolombardo e a Zakopane e la modenese Alessia Lugli, Equilibrium ASD, bronzo al Campionato Italiano U19.

Nella categoria U17 il milanese Davide Radaelli, Big Walls, oro in Coppa Italia assoluta, bronzo a Mezzolombardo, il bergamasco Alessandro Corna, Climberg, bronzo al Campionato Italiano Giovanile, il cuneese Jacopo Titi, Vertikarcare, Vice Campione Italiano U17, argento in Coppa Italia assoluta.

E nella compagine femminile la lecchese Alice Marcelli, Ragni di Lecco ASD, e la romana Emma Campa, Rock Dreams Roma, rispettivamente oro e argento in Coppa Europa giovanile a Zakopane e in Coppa Italia assoluta.

Ad accompagnare e sostenere i nostri giovani talenti saranno il DT Davide Manzoni, i tecnici della Nazionale Boulder: Corrado Riva, Matteo Maffei e Danilo Marchionne; il Vice DT Lead Alessandro Marrocchi e il tecnico Lead Jenny Lavarda; il Vice DT Speed Aldo Reggi e il tecnico Speed Filippo Maresi. Con il team anche il fisioterapista Luca Sciamanna.

Ma ecco il lungo ed articolato programma di gara:

lunedì 28 luglio: ore 9:00 qualifiche Boulder U19;

martedì 29 luglio: ore 9:00 qualifiche Boulder U17; ore 19:30 semifinali Boulder U19.

mercoledì 30 luglio: ore 9:00 semifinali Boulder U17; ore 17:00 finali Boulder U19; ore 20:00 finali Boulder U17;

giovedì 31 luglio: ore 9:00 qualifiche Lead U19;

venerdì 1 agosto: ore 9:00 qualifiche Lead U17; ore 20:00 semifinali Lead U19;

sabato 2 agosto: ore 11:00 semifinali Lead U17; ore 19:00 finali Lead U19; ore 20:30 finali Lead U17;

domenica 3 agosto: ore 11:00 qualifiche Speed U17; ore 13:30 finali Speed U17; ore 18:00 qualifiche Speed U19; ore 20:30 finali Speed U19.

Non resta che prepararsi a una lunga settimana a base di arrampicata sportiva a livello planetario, con un occhio al futuro, immaginando i campioni mondiali e olimpici del domani!