‘Il Flauto Magico’ al Teatro Verdi

Riceviamo e pubblichiamo.

La lotta tra luce e tenebre, tra bene e male, è un tema universale che attraversa il tempo, rinnovando il suo significato ad ogni epoca: un simbolo di speranza, di rinascita e di possibilità.

La stagione lirica di Padova 2024 celebra la vittoria della luce sull’oscurità con ‘Il Flauto Magico’ di Wolfgang Amadeus Mozart, in cartellone per domenica 29 dicembre alle ore 16:00 e martedì 31 dicembre alle ore 20:45; a fare da preludio, un’anteprima dedicata ai giovani venerdì 27 dicembre.

La stagione lirica di Padova è promossa dall’Assessorato alla Cultura e si avvale del contributo del MiC – Ministero della Cultura.

La rappresentazione de ‘Il Flauto Magico’ è un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro Mario del Monaco di Treviso, e sottolinea ancora una volta la collaborazione e la sinergia tra i grandi teatri del Veneto.

Quest’ultimo capolavoro di Mozart, composto pochi mesi prima della sua morte, non è solo un racconto di rinascita, ma un simbolo eterno di speranza e di fiducia nella capacità umana di perseguire il bene.

Con questa produzione, la stagione lirica di Padova regala al pubblico un messaggio che trascende il tempo: la musica come forza universale capace di guidarci verso la luce e la conoscenza.

Lo spettacolo, realizzato in coproduzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Teatro Sociale di Rovigo, vede la regia, le scene e i costumi firmati da Paolo Giani, già aiuto regista e assistente di Stefano Poda e ormai di casa al Teatro Verdi, che unisce tradizione e modernità in un’esperienza visiva e simbolica di grande impatto.

Sul podio, il maestro concertatore e direttore Giuliano Carella guiderà l’Orchestra di Padova e del Veneto e un cast d’eccezione, con Rodion Pogossov nel ruolo di Papageno e Gianluca Buratto nei panni di Sarastro, il soprano Maria Laura Iacobellis sarà Pamina, Tamino verrà interpretato dal tenore sudcoreano Andrew Kim, e la Regina della notte sarà il soprano armeno Maria Sardaryan.

‘Il Flauto Magico’, composto da Mozart nel 1791 su libretto di Emanuel Schikaneder, è un’opera senza tempo, capace di divertire e commuovere pubblici di tutte le età. In questa fiaba labirintica, la lotta tra il bene e il male si intreccia con un viaggio verso la conoscenza e la purificazione interiore.

Tamino e Pamina, giovani protagonisti, affrontano prove iniziatiche per trovare il loro posto nel mondo adulto, mentre il contrasto tra Sarastro e la Regina della Notte rappresenta la battaglia eterna tra oscurità e illuminazione.

Paolo Giani offre una lettura visivamente potente:

La scenografia richiama l’antico Egitto, simbolo di mistero e saggezza, ma anche la filosofia massonica, con le sue geometrie e i suoi simboli.

Sarastro, custode della luce, emerge come una figura quasi ascetica, il cui mondo riflette la lotta tra oscurità e illuminazione, proiettato in un futuro di speranza e progresso: gli schiavi costretti a lavorare duramente dalla Regina della Notte vengono liberati ad uno ad uno, in un ottimistico viaggio verso l’eliminazione del dolore e della fatica.