‘Il fiore esploso’ anteprima nazionale al Teatro Goldoni

Lo spettacolo di Luca Scarlini e Cristina Abati dedicato alla poetessa Florbela Espanca in scena il 6 dicembre a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora un’anteprima nazionale per l’Avamposti Teatro Festival organizzato da Teatro delle Donne. Venerdì 6 dicembre, ore 20:30, al Teatro Goldoni di Firenze, Luca Scarlini e Cristina Abati presentano ‘Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca’, nuova produzione Gogmagog dedicata alla poetessa portoghese.

Per un intreccio di ragioni che hanno a che fare sia con la sua sia con la sua vita, Florbela Espanca (1894 – 1930) scriveva, come in un moderno canzoniere petrarchesco, sonetti d’amore, un eros passionale esigente ed assoluto.

Con tre matrimoni, una relazione strettissima con il fratello Apeles – artista protagonista del modernismo portoghese – Florbela Espanca è stata, per la sua epoca, una persona fuori dal comune. Donna in un mondo di uomini, ma, soprattutto, autrice di un’originalità profonda e di raffinatezza letteraria.

In ‘Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca’, Luca Scarlini, storyteller in scena, e Cristina Abati al canto e alla viola, danno voce alla vita e all’opera della donna e della poetessa, in un viaggio musicale in cui i suoi sonetti e racconti della sua vita appassionata si intrecciano alle note del fado, musica popolare del Portogallo che narra di terre lontane e di orizzonti sconfinati. Riferimento non casuale, visti i tanti esponenti del genere che hanno attinto ai versi della poetessa.

Mentre Luca Scarlini, dall’alto di uno sgabello, sovrasta e srotola il filo della vita della grande poetessa Florbela Espanca, il racconto è scandito nel tempo come un orologio dell’amore da canzoni e non solo.

Tic tic tac do meu coracao

cantava Carmen Miranda

La musica è l’arte che più si avvicina alla poesia, perché nella sua astrazione universale parla il linguaggio del sentire e delle emozioni, crea immagini e paesaggi dell’anima.

Quello tra Scarlini e Abati si dipana come un dialogo scenico fra presenza e ombra, voce e canto, racconto e poesia, rosso e nero, tra l’Eros come desiderio e malinconica dissoluzione, ma in fondo come la stessa poetessa scriveva:

E quanto più nel cielo io vado sognando/

e quanto più in alto sto volando/

mi sveglio dal mio sognare…/

e solo il niente appare!…

Lo spettacolo vuole essere un omaggio a una delle maggiori poetesse portoghesi del Novecento, anche per diffondere la sua opera in Italia, dove nonostante la sua maestria e l’intensa raffinatezza, resta ancora una figura di nicchia.

Produzione Gogmagog, con il sostegno di Regione Toscana – Sistema Regionale dello Spettacolo e il patrocinio morale dell’Ambasciata del Portogallo di Roma.

Biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne.

Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com, tel. 055-2776393 – teatro.donne@libero.it, prevendite online anche su www.ticketone.it.

Avamposti Teatro Festival è organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze – Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze.

In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.