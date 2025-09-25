Il Festival Dantesco Fiorentino parla ai giovani

Gli appuntamenti del 26 – 28 settembre e 3 – 5 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Festival Dantesco Fiorentino torna in città in due weekend, 26 – 28 settembre e 3 – 5 ottobre, con l’edizione ‘SeTuSeguiTuaStella’: un invito ai giovani a misurarsi con Dante tra poesia e vita reale, linguaggi digitali e pensiero critico.

La manifestazione è organizzata da Inside Factory con la direzione artistica di Simone Terreni e Riccardo Starnotti e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Biblioteca delle Oblate, della Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa, del Museo Casa di Dante e de Il cammino di Dante Senese.

Ad aprire il programma sarà Fabio Volo domani, venerdì, alle 21:30 al Museo de’ Medici, Sala IV Novembre, mentre nel secondo weekend, Piergiorgio Odifreddi porterà ‘Una Commedia matematica’ nella Rotonda del Brunelleschi.

Il Museo de’ Medici è il baricentro narrativo del Festival: gli eventi si distribuiscono negli ambienti dell’ex monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli, da poco restituiti alla fruizione pubblica per ospitare il museo di storia medicea della città.

Ai tempi di Cosimo il Vecchio, nella chiesa del complesso, oggi Sala IV Novembre, si ammirava il Giudizio Universale di Fra Angelico, oggi a San Marco, una visione dell’aldilà immediatamente riconoscibile a chiunque avesse letto la Commedia.

Un secolo più tardi, il duca Cosimo I rinsalda la tradizione dantesca del luogo consentendovi la sepoltura di Benedetto Varchi, il primo moderno “dantista” fiorentino.

Su questa trama storica e iconografica il Festival trova la sua sede più coerente: inaugurazione e momenti chiave al Museo de’ Medici, dove monachesimo, committenza medicea e lettura di Dante entrano in dialogo naturale con il pubblico di oggi.

Calendario – primo weekend, 26 – 28 settembre

Venerdì 26 settembre – Museo de’ Medici, Sala IV Novembre, ex chiesa degli Angeli

● Ore 21:30 – Apertura con Fabio Volo, ‘Dante, la parola e il quotidiano’.

Sabato 27 settembre – Chiesa di Santa Maria Maggiore

● Ore 10:30 – Premio Festival Dantesco Fiorentino a Luciano Artusi.

● Ore 10:45 – Simone Terreni e Riccardo Starnotti, Inferno XV: vocazione e controcorrente.

● Ore 11:45 – Lucia Viviani e Luca Marcheselli, intermezzo di musiche operistiche.

Sabato 27 settembre – Biblioteca delle Oblate

● Ore 15:00 – Francesco Filippelli e Sandra Astuti, ‘Dante e la leadership – Storie di crescita per le vie di Firenze’, introduce Claudia Di Fonzo.

● Ore 15:30 – Federico Marangoni, ‘Ponilo a leggere e fallo studiare – L’educazione ai tempi di Dante’.

● Ore 16:15 – Oliviero Resta, ‘I nuovi cammini di Dante’.

● Ore 17:00 – Martina Michelangeli, ‘L’eco di Dante’.

● Ore 17:45 – Franco Nembrini, lectio magistralis.

Domenica 28 settembre

● Ore 15:00 – Visita dantesca guidata gratuita nella Firenze tra Guelfi e Ghibellini, ritrovo piazza Santa Maria Novella.

Calendario – secondo weekend, 3 – 5 ottobre

Venerdì 3 ottobre – Parrocchia di San Felice in Piazza

● Ore 21:00 – ‘Il Canto degli Angeli – Musica sacra in concerto’.

Sabato 4 ottobre – Museo de’ Medici, Rotonda del Brunelleschi

● Ore 16:45 – Esmeralda Moretti, ‘Dante e la Filosofia’.

● Ore 17:30 – La Setta dei Poeti Estinti, ‘Dal post al libro’.

● Ore 18:15 – Rick DuFer (Daily Cogito), ‘I tre mondi dell’aldilà’.

● Ore 19:00 – Piergiorgio Odifreddi, ‘Una Commedia matematica’.

Domenica 5 ottobre – Piazza Santa Croce

● Ore 11:00 e 15:00 – Visite guidate teatralizzate ‘Le Donne di Dante’, ritrovo sotto la statua di Dante.