Il Dott. Luigi Miele Cavaliere dell’Ordine dei Commercialisti

La cerimonia al Centro Congressi Federico II di Napoli

È con grande orgoglio che la comunità Professionale e Imprenditoriale celebra il recente riconoscimento conferito al Dott. Luigi Miele, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine dei Commercialisti, una delle più alte onorificenze italiane, per il suo straordinario impegno e contributo come Dottore Commercialista.

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta a Napoli, il 19 dicembre, dalle ore 15:00, presso il Centro Congressi Federico II, via Partenope, 36, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo delle professioni, delle istituzioni e dell’imprenditoria, che hanno accolto con entusiasmo la notizia di questo prestigioso riconoscimento.

Il titolo di Cavaliere dell’Ordine dei Commercialisti, istituito nel 1901, è conferito a coloro che si sono distinti in ambito economico, commerciale e professionale, contribuendo in maniera significativa al progresso del Paese.

Luigi Miele ha dedicato la sua carriera alla consulenza e alla gestione fiscale e contabile, diventando un punto di riferimento nel mondo della consulenza aziendale.

Nel corso degli anni, ha saputo coniugare competenze tecniche di alto livello con una visione strategica che ha aiutato numerose aziende a crescere e a superare le sfide del mercato.

Infatti, la sua esperienza lo ha portato nel 2000 ad essere assunto come Professionista in Telecom Italia S.p.a., trasmettendo loro non solo le conoscenze tecniche, ma anche il valore etico del lavoro e della responsabilità sociale.

Durante il suo discorso di accettazione del premio, Luigi Miele ha sottolineato:

Questo riconoscimento rappresenta un onore che mi gratifica profondamente, ma è anche un invito a continuare a lavorare con la stessa passione e impegno di sempre. Il mondo professionale e l’economia sono in continua evoluzione, e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove sfide con serietà, competenza e innovazione.

Il titolo di Cavaliere dell’Ordine dei Commercialisti, quindi, non solo celebra la carriera del Dott. Miele, ma è un riconoscimento che si aggiunge ad una lunga serie di successi, che da due anni lo vedono coinvolto nel Bando PNNR tra lo Stato e FiberCop Spa, frutto di anni di duro lavoro, continua formazione e impegno a favore di un’Italia che punta sulla crescita, sulla competenza e sul valore del lavoro.

Miele ha concluso: