Il Dono del Natale: Tradizione, Solidarietà e Gioventù a Caltanissetta

L’iniziativa ‘Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale’ è tornata a risplendere nel cuore della città, presso il Parco Archeologico Palmintelli

Sabato 28 e domenica 29 dicembre, presso il suggestivo Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta, si è svolta, con successo, l’iniziativa ‘Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale’, promossa dalla uno@uno con il Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta, diretto dalla Dottoressa Donatella Giunta, che ha offerto un’esperienza unica, coniugando tradizione, solidarietà e innovazione.

A evento concluso, è possibile rispondere alla domanda iniziale – Se Gesù nascesse oggi, come sarebbe rappresentata la Natività? – con una riflessione che collega il significato dell’iniziativa alle emozioni vissute dai partecipanti.

Gli organizzatori hanno concordato, con voce unanime:

Se Gesù nascesse oggi, la Natività sarebbe una rappresentazione vivente del dono e della solidarietà, in cui ciascuno di noi può riscoprire il valore dell’accoglienza e della comunità. L’evento ‘Una Stella nel Parco’ ha trasformato questa idea in realtà, permettendo a famiglie, coppie e singoli visitatori di diventare parte integrante della scena della Natività, tenendo simbolicamente tra le braccia il Bambinello. Non una statua, non un allestimento scenico con figuranti da guardare, ma un gesto vivo e condiviso, che ha toccato il cuore di tutti e reso tangibile il vero spirito del Natale.

Un’esperienza autentica e coinvolgente

La manifestazione ha trasformato il parco in un luogo magico, dove il Mercatino del Dono, il villaggio solidale con le associazioni di volontariato, i momenti di creazione musicale e le degustazioni di eccellenze locali hanno invitato i visitatori a riscoprire il vero spirito delle festività.

Un elemento distintivo dell’evento è stata la reinterpretazione della Natività, che ha permesso ai partecipanti di diventare protagonisti, tenendo in braccio il Bambinello della vicina Parrocchia San Pietro e vivendo un’esperienza intensa e toccante.

Non è un presepe fatto di statue, ma di persone.

È il commento di un visitatore, che ha voluto rimarcare, così, l’originalità di questa rappresentazione che ha emozionato famiglie e individui di ogni età.

Partner e attività

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi partner:

• La Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta: ha allestito del Mercatino del Dono;

• ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha accudito e assistito i visitatori che hanno visitato la grotta e interpretato la Natività;

• LILT Caltanissetta, ha confermato l’importanza della prevenzione per mantenere il benessere psico-fisico della persona;

• VIP Viviamo In Positivo ha contribuito donando sorrisi ai visitatori;

• FIDAS Caltanissetta ha confermato quanto sia importante la donazione del sangue anticipando che questo anno ha superato il record di donazioni di sempre;

• FITEL Sicilia APS, ha presentato la piattaforma regionale sul volontariato ‘Orione’

• MOVI di Caltanissetta, che grazie all’esperienza acquisita con Ri-Giochi@mo, quest’anno si è resa autosufficiente;

• Associazione Presepisti Nisseni e AVOS hanno anticipato che il prossimo anno anche loro faranno fare l’esperienza della Natività riproducendo con un pannello la ‘grotta del Parco Palmintelli’ in una delle sale espositive dell’Associazione.

• FareAmbiente Caltanissetta, che ha annunciato l’avvio delle attività dopo la pausa forzata dal Covid, promettendo grandi cose per il 2025;

• Obiettivo Benessere ho coordinamento delle attività solidali;

• Distretto Agrumi di Sicilia grazie all’Azienda Agricola Donne Orlando di Ribera ha fornito le arance bionde promuovendo quando sia importante la sana alimentazione e il valore dell’arancia nel benessere di ciascuno;

• Associazione Panificatori Nisseni e UPO Sicilia, Unione Produttori olivicoli di Sciacca, hanno preparato e distribuito il tradizionale ‘Pane Archeologico di Gela e Caltanissetta’ con il pane nisseno e l’olio prodotto con le olive Nocellara del Belice;

• Caseificio Bompietro ha contribuito con la degustazione di formaggi artigianali delle Madonie;

• Torronificio Giuseppe Nitro ha deliziato il palato con il Torrone Nisseno, proponendo per la prossima edizione anche la realizzazione di un Mercatino di Natale;

• Tenute Lombardo ha fornito gli vini spumanti ‘SuaAltezza Rose 650’, con cui si è fatto il brindisi finale.

Solidarietà e lotta allo spreco alimentare

L’attenzione alla solidarietà si è estesa anche all’aspetto logistico: le eccedenze alimentari generate durante l’evento non sono andate sprecate. Sono state consegnate alla Croce Rossa e alle Chiesa ‘Santuario Signore della Città’ per essere redistribuite a chi ne ha più bisogno, sottolineando il valore del Natale come momento di condivisione e attenzione agli altri.

Gioventù e innovazione

Un tocco di freschezza è stato portato dal DJ Set ‘Una Stella Nel Palco’ con giovani talenti rap nisseni, Apache, Cescom, Sabatino, Mike, Ardi che hanno saputo coinvolgere adolescenti, giovani e adulti, aggiungendo un’atmosfera vivace e moderna e alquanto insolita alla manifestazione.

Inoltre, l’evento ha incluso un’area interattiva di musica natalizia personalizzata, creata grazie all’intelligenza artificiale, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’esperienza musicale unica.

Solidarietà

Per concludere, sono già stati scelti i partecipanti che dopo la Natività potranno immedesimarsi in moderni esiliati grazie ai soggiorni offerti da KaraSicilia nella Valle Halesa, Paese Albergo di Motta d’Affermo, e a Ustica grazie a Ustica Tour.

Emozioni senza tempo

L’iniziativa ha saputo toccare il cuore dei partecipanti.

Come ha raccontato un visitatore:

Non immaginavo questa mattina di tenere Gesù Bambino in braccio, è stata un’esperienza unica.

Grazie all’impegno della Dottoressa Giunta, dei partner e delle associazioni coinvolte, ‘Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale’ si è confermato un evento che celebra la magia del Natale, unendo tradizione e innovazione, e creando un senso di comunità vissuta all’insegna della solidarietà e della condivisione.

La manifestazione ‘Una Stella nel Parco’ è inserita tra gli eventi promossi dalla uno@uno, tra gli appuntamenti collegati al progetto ‘Il Dono del Natale’, che comprende oltre al presepe vivente, realizzato all’interno del Parco Archeologico Palmintelli, l’albero di Natale fatto con i trattori e Ri-Giochi@mo, che attraverso la raccolta e la donazione di giocattoli usati, ha portato un messaggio di solidarietà e sostenibilità.

‘Una Stella nel Parco’ ritornerà il 28 dicembre prossimo.