Il Dolore e la Filosofia

Counseling Filosofico con natyan

Mai come prima d’ora abbiamo vissuto un’epoca che abbia coinvolto negli stati depressivi qualunque fascia di età.

In questa lezione prendo in esame coloro che seguono le persone care che si trovano in stato molto precario di salute.

In che modo occorrerebbe relazionarsi con il grave dolore altrui?

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri