‘Il Destino dei ragazzi di Napoli’, incontro al Museo DaDoM

Appuntamento il 9 dicembre nella Villa Comunale

Riceviamo e pubblichiamo.

Vivoanapoli, Fondazione Dohrn, Amici dell’Acquario organizzano per martedì 9 dicembre, ore 17:30, sala conferenze Museo DaDoM, Villa Comunale, l’incontro ‘Il destino dei ragazzi di Napoli – I giovani come risorsa: il ruolo della comunità’.

Il Convegno sarà l’occasione per approfondire la questione del disagio giovanile, cui sono strettamente legati fenomeni come l’evasione scolastica, 19%, la delinquenza giovanile, la condizione di povertà economica e sociale, dato campano registra il 38,8% di disoccupazione giovanile.

I dati descrivono una realtà in cui, a fronte di un numero elevato di giovani rispetto ad altre città del Paese, a Napoli vivono 172.304 minori, il 17,8% della popolazione, manca un’azione politica che abbia come obiettivo ridurre il disagio sociale, economico e le scarse opportunità di lavoro per i ragazzi che nascono e vivono in famiglie povere culturalmente oltre che economicamente, a Napoli il 7,6% delle famiglie vivono in condizione di povertà.

All’incontro sono, infatti, presenti tre associazioni da anni impegnate nei tre quartieri rappresentativi del disagio giovanile: area orientale, Maestri di Strada ONLUS, centro storico, Fondazione San Gennaro, area occidentale, L’Orsa Maggiore.

Come Istituzione sarà presente Fondazione con il Sud, istituzione di primissimo piano nel finanziamento di progetti per l’educazione alla legalità e il contrasto alla dispersione scolastica.

Partecipano: Cesare Moreno, Presidente Maestri di Strada, Pasquale Calemme, Presidente Fondazione San Gennaro, Francesca D’Onofrio, Presidente L’Orsa Maggiore.

Per la Fondazione con il Sud, il Presidente Stefano Consiglio. Interviene Ugo Morelli, scienziato, studioso esperto di formazione e inclusione per giovani che crescono in contesti familiari e territoriali difficili.

Saluti di Roberto di Lauro, Presidente Fondazione Dohrn

Moderano: Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli APS, Giulio Maggiore, socio Vivoanapoli APS.