Bel titolo: evocativo, potente, incentivante. Non è nostro. Trattasi, invece, del titolo italiano di un’opera di Thorwald Dethlefsen – in tedesco: ‘Schicksal als Chance: das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen’, letteralmente: ‘Il destino come opportunità: la conoscenza primordiale per il perfezionamento dell’essere umano’.

Thorwald Dethlefsen (1946 – 2010), tedesco di origine danese, fu psicoterapeuta, filosofo, scrittore ed esoterista.

Ho letto diversi suoi testi ma, a mio avviso, la sua opera fondamentale, specie per chi è sulla Via, è proprio il libro di cui ci serviremo per introdurre un argomento pratico, urgente per la crescita spirituale: ‘Il destino come scelta’.

In realtà, non ci limiteremo a parlarvi di un libro: cercheremo di condividere alcune ragioni per cui questo, come altri libri, aforismi e spunti, costituisce la teoria necessaria all’esperienza.

Ne ‘Il destino come scelta’, che Dethlefsen scrisse nel 1979 quando aveva appena 33 anni, l’esoterismo viene approcciato secondo una prospettiva moderna, di ampio respiro e – solo superficialmente – scientifica.

Con ‘solo superficialmente’ intendiamo significare che l’autore ha, di fatto, un approccio scientifico – del resto è un uomo che si muove abilmente, nel suo lavoro profano, in ambito scientifico – ma tale approccio non risulta, come in moltissimi casi, vincolante, soffocante rispetto alla visione esoterica del mondo, anzi, lo completa armonizzandoli.

Nell’ultimo capitolo di questo libro fondamentale, intitolato ‘La vita quotidiana come rituale’, leggiamo quanto segue:

Come un bambino che non sa ancora leggere non è in grado di assimilare tutte le informazioni scritte, così avviene per noi uomini. Anche noi dobbiamo imparare a leggere le lettere della realtà per poter riconoscere che tutto ciò che è visibile è solo un simbolo,

una cifra che sta al posto di idee superiori.

Il destino come scelta, Edizioni Mediterranee Roma, 1999 – pag. 189

Praticamente, ciò che si si dovrebbe apprendere già dai primi passi mossi da Apprendisti Liberi Muratori, detto in corte parole.

Oggetto della nostra trattazione è stato solo e unicamente il destino – quel partner dell’uomo col quale necessariamente egli si deve confrontare. Questo destino personale è il sistema esoterico più individuale, più personale che si possa immaginare. Per questo la via esoterica inizia con un confronto con il proprio destino. […] La via esoterica non promette gloria eterna, onori e splendori ma, piuttosto, lavoro, solitudine e lotta incessante per conquistare la verità. Questa via è stretta e sassosa ma è, purtroppo, l’unica che conduce alla porta stretta della liberazione. […] La via esoterica vuole condurre alla vetta più alta (da cui si gode una vista impareggiabile rispetto a quella che si può percepire da terra n.d.r.) ed è, quindi, pericolosa.

Redenzione e naufragio sono vicini come lo sono genio e follia.

Ibidem – pag. 190

In questo paragrafo l’autore spiega la ragione per cui, in tutto il suo testo, si è parlato di ‘destino’. Sembra banale ma non lo è: chi fra noi è stato cosciente, fin da subito, che l’intraprendere una via esoterica, iniziatica, comporti occuparsi attivamente del proprio destino? Chi, fra noi, l’ha pienamente e compiutamente realizzato, oggi?

Se vogliamo superare la polarità, dobbiamo per prima cosa eliminare la separazione tra ‘esercizi esoterici’ e ‘vita normale’, altrimenti l’esoterismo viene degradato ad hobby. Scopo di questo indirizzo è di elevare ogni gesto, ogni parola, ogni azione sino a farne un servizio divino. Chi eleva la vita quotidiana a rituale, non corre il rischio che l’esoterismo divenga per lui una fuga dal mondo. L’esoterismo non deve allontanare da questo mondo terreno, ma vuole aiutare a illuminare l’esistenza di tutti i giorni e a redimerla. Una via pericolosa la percorrono coloro che disprezzano tutto quello che è terreno, materiale, ritenendolo impuro, buio e sporco, per rivolgersi invece a ciò che è elevato, celeste e puro. In questo caso l’esoterismo diviene una fuga di fronte a quello che la persona in questione non è più in grado di padroneggiare. Purtroppo, l’esoterismo esercita un grande fascino proprio su coloro che non sanno venire a capo della vita quotidiana e dei problemi di questo mondo materiale il che fa sì che negli ambienti in cui ci si occupa di esoterismo il rapporto tra gli iniziati e i nevrotici che fuggono davanti al mondo è molto impari.

Ibidem, pag. 196 e 197

Tenuto conto che questo testo è stato scritto quasi mezzo secolo fa, l’unica modifica che – probabilmente – si potrebbe suggerire al testo è la sostituzione del termine nevrotici con psicotici. Per il resto, il quadro descritto nell’ultima frase è perfettamente coincidente con la realtà che viviamo ogni singolo giorno.

Gurdjieff si esprimeva con un’intelligenza pratica che arrivava al cuore delle questioni in modo molto, molto diretto. Una delle sue espressioni, ‘centro di gravità’, ci ha sempre colpito ed è attinente all’argomento che stiamo trattando.

In generale, si dice centro di gravità la causa comune che sta all’origine di una serie di fenomeni apparentemente non correlati – fenomeni che gravitano attorno ad una causa.

Potremmo dire, con un esempio semplice, che se ho mal di schiena, mi sento spesso stanco, ho troppa pancia, difficoltà di respiro, il fegato appesantito, il centro di gravità di questa situazione è che mangio troppo, e, con molta probabilità, alla radice di questo centro di gravità sta un atteggiamento di eccessiva indulgenza istintiva.

Nella Quarta via l’espressione è spesso usata per definire quale parte di uno dei centri inferiori- istintivo, motorio, emozionale, intellettuale – è quella dominante in un individuo – ovvero quella che prende decisioni e percepisce a modo suo, attraverso le sue capacità e limitazioni, la gamma di lunghezze d’onda, per così dire, alla sua portata.

Questa parte dell’essenza ci domina, producendo una serie di effetti ed eventi nella nostra vita, molto più profondi di ciò che potremmo percepire superficialmente, arrivando a condizionare il nostro mestiere, il luogo in cui viviamo, il nostro modo di vestire, le nostre abitudini di vita, la persona con cui abbiamo una relazione, le nostre opinioni, il modo in cui comprendiamo un testo come questo, ad esempio, in cui reagiamo a qualsiasi stimolo e percepiamo quella che chiamiamo la realtà e molto altro ancora.

Come insegna la Quarta via, il centro di gravità è interamente meccanico negli uomini definiti 1, 2 e 3: istintivo-motori, emozionali, intellettuali. Ouspensky disse che a questo livello non si può nemmeno parlare di psicologia, ma di meccanica, tanto sono prevedibili e senza scampo le reazioni agli eventi che ci vedono protagonisti o spettatori.

Tutti gli uomini nascono necessariamente 1, 2 o 3. Diventano 4 quando acquisiscono un centro di gravità permanente, ovvero un modo diverso di percepire e decidere, che non fa parte dell’eredità meccanica – biologica e culturale – ma nasce e prospera in un lavoro di crescita, andando a permeare qualsiasi azione, percezione, decisione: dal tipo di bicchieri in cui si beve, al luogo dove si vive; dalla propria condotta nei piccoli dettagli alle grandi decisioni; dal lavoro di Loggia al comportamento nel mondo profano.

Come insegnano tutte le Vie tradizionali ed iniziatiche, quando si obietta a un esercizio o ad una pratica ciò significa che manca un centro di gravità permanente, per dirla alla Gurdjieff. L

a scelta non viene fatta dalla parte che vuole lavorare a tutti i costi – il Maggiordomo – ma da uno o l’altro dei nostri molti io, a loro volta prodotti da uno o l’altro dei quattro centri inferiori, e principalmente dal centro di gravità.

Forse qualcuno avrà letto ‘Storia di Milarepa’. Milarepa era all’inizio della vita un mago molto potente, temuto da tutti per la sua capacità di uccidere a distanza, generare tempeste distruttrici e altre amenità. Ma, ad un certo punto, si accorse che questi suoi poteri non avevano nulla a che vedere con lo sviluppo spirituale e quindi si mise alla ricerca di un vero maestro.

Incontrò Marpa, che era il maestro più sgradevole e antipatico che ci si possa immaginare. Questi lo tormentò sempre, dapprima rifiutandosi ripetutamente di prenderlo come allievo e, in un secondo tempo, facendogli costruire una casa dove Marpa sarebbe andato ad abitare.

Quando Milarepa, dopo tanto lavoro, lo portò a vedere la casa, non gli piacque per niente e gli impose di rifarla da capo. L’imposizione si ripeté più e più volte. Milarepa, che poteva contare su un centro di gravità permanente, non si lasciò mai dissuadere dall’irragionevolezza del maestro, che, del resto, era destinata proprio a far uscire allo scoperto le parti che si ribellano, che hanno la propria opinione, che pensano ai loro vantaggi – tutte meccaniche e tutte destinate a scomparire se davvero ci si vuole svegliare.

Costruì e ricostruì e ricostruì, secondo le indicazioni del maestro, senza badare ad altro, senza desiderare riconoscimenti, senza negoziare, protestare, opporre il suo punto di vista.

Marpa voleva sollecitare e rafforzare quella parte che davvero desiderava seguirlo, a qualsiasi costo, eliminando qualsiasi obiezione, contro ogni logica – e ci riuscì. Milarepa ne uscì un uomo nuovo, purificato, liberato dai suoi numerosi ‘io’.

Se non siamo impegnati a svegliarci, allora siamo occupati nel mantenerci addormentati. Non esiste zona grigia, terra di mezzo, comfort zone. Non esiste azione che non provochi né risveglio né sonno: o l’uno, o l’altro.

Non è importante riportare correttamente le parole di uno o dell’altro iniziato o, peggio, voler accumulare erudizione… Se stiamo agendo così, partendo dal livello dei molti io, stiamo propagando il sonno.

Al contrario, se scegliamo di utilizzare un vocabolario diverso, o se tacciamo ma dal nostro essere emana un mondo superiore, allora stiamo propagando consapevolezza. E sarà sempre possibile riconoscerla e collegarsi – la presenza in noi può riconoscere la presenza in altri. Non c’è cosa più rara di un essere umano che si esprima dai centri superiori.

A nostro avviso, i due punti fondamentali che possono essere d’aiuto nel valutare un insegnamento, una corrente esoterica o un’Istituzione massonica sono la connessione con un individuo di coscienza superiore – concetto assimilabile al lignaggio, alla Tradizione, alla discendenza paramguru-guru-discepolo, etc. – e l’osservazione sincera e distaccata del cambiamento che l’insegnamento produce in noi.

Se ricaviamo dalla scuola, società esoterica, associazione, gruppo etc. una quantità di nozioni teoriche – nella migliore delle ipotesi – senza alcuna concreta modificazione della nostra vita, del nostro livello d’essere, del nostro milieu psichico, potremo già concludere che ci stiamo muovendo solo nel limitato territorio dell’intelletto, il che è utile ma non sufficiente.

Se, al contrario, sperimentiamo in noi stessi una diversa attitudine, un maggiore controllo su mente ed emozioni, più lucidità e capacità di intuizione, possiamo dedurre che si tratta di un insegnamento che sta smuovendo le acque a livello più profondo.

Un’armonica associazione di questi due aspetti è la cosa più desiderabile e più difficile da ottenere. E la responsabilità del desiderio dell’obiettivo, prima, e del suo raggiungimento, poi, è solo nostra.

Parlare, sovente, non è utile. Intendiamo il ‘parlare inutile’ che è uno degli ostacoli principali al risveglio.

Ouspensky, ne ‘La Quarta Via’ scrive:

Un’altra funzione inutile è quella del parlare; parliamo troppo.

Parliamo, parliamo, parliamo e non ce ne accorgiamo mai.

Perché è inutile parlare? Semplicemente perché ci allontana dal presente assorbendo energia preziosa che può essere usata per il nostro lavoro.

Probabilmente questa affermazione genererà qualche io opposto come ‘Beh, bisogna pur comunicare’. Prendiamo questa idea in modo molto semplice e proviamo a fare un esercizio mentre parliamo: ascoltiamo la nostra voce o notiamo il colore degli occhi della persona con la quale stiamo parlando.

Sono piccoli passi per interrompere l’inerzia meccanica e sperimentare che, molto spesso, quando parliamo non siamo presenti a noi stessi.

A questo punto intervengono valutazione e opportunità.

Pensiamo alla connessione di tanto del nostro parlare con la considerazione interna e il disagio che proviamo quando siamo in silenzio con altre persone. Anche quando ci troviamo al lavoro, o in situazioni che richiedono un certo ruolo, è difficile non pronunciare parole che facilitino la normalità di uno scambio socialmente accettato. Parlare è, sovente, un ostacolo all’aprirsi al momento presente.

Un altro aspetto, molto rilevante nel nostro caso, è che spesso il parlare rende più reale ciò di cui parliamo, e visto che normalmente parliamo di cose che non sappiamo come se le sapessimo, è lì che ha origine la menzogna.

Gran parte di ciò che diciamo riguarda noi stessi, e seguendo la stessa linea di quanto abbiamo appena detto, cominciamo a credere di essere ciò che diciamo. Così costruiamo e rinforziamo il nostro ritratto immaginario, la nostra falsa personalità. Accade esattamente la stessa cosa anche quando parliamo degli altri.

Quindi, quale può essere considerato il parlare utile?

Concentriamoci non tanto su ciò che viene detto ma quale parte di noi si esprime quando parliamo.

La Quarta via insegna, ad esempio, che il parlare utile è in relazione ad uno scopo come, ad esempio, considerare oggettivamente un alveo in cui la nostra Officina, il nostro gruppo possa lavorare serenamente, perseguendo i propri obiettivi di crescita iniziatici, personali e di gruppo.

Quando riusciamo a vivere uno stato di coscienza superiore, non abbiamo più bisogno che qualcuno ci spieghi come il parlare in maniera cosciente ed intenzionale o acquietarsi in un silenzio consapevole rappresentino un’emanazione della presenza stessa – quando siamo in un terzo o quarto stato, infatti, parlare è letteralmente una fatica.

Quando sperimentiamo sprazzi di presenza a noi stessi diventa più chiara la connessione tra parlare inutile e pensare inutile, ovvero comprendere ed individuare tutti quegli io che costituiscono la nostra falsa personalità e che ci distolgono dalla nostra vera essenza.

Ora, prima di giungere ad una conclusione, mantenendoci distaccati da ogni miseria umana, essere nel mondo ma non del mondo, coscienti, concentrati ed operativi sul nostro obiettivo principale, permetteteci una breve riflessione ispirata ad uno dei moniti guénoniani più utili, attuali ed urgenti.

Mentre da un punto di vista cattolico, facendo riferimento alle nostre comuni radici culturali, si potrebbe trattare di lotta tra bene e male, in Massoneria stiamo parlando del conflitto tra azioni iniziatiche, azioni pseudo-iniziatiche e azioni contro-iniziatiche. Nelle fiabe e nei romanzi il bene, quasi sempre, vince sul male.

Nei nostri ambienti, purtroppo e abbastanza frequentemente, i comportamenti pseudo-iniziatici e contro-iniziatici prevalgono su quelli iniziatici. Lo sappiamo fin dall’inizio che, in un contesto umano, saremo chiamati più volte alla battaglia. Redenzione e naufragio sono vicini come lo sono genio e follia.

Nulla di nuovo sotto il sole, insomma…

E, in questi casi, la disfatta non tocca unicamente una fazione ma ci accomuna tutti, soprattutto a livello eggregorico. Risulta sconfitto chi, con i propri atti, diventa elemento di disturbo, arrecando danno a se stesso prima che agli altri: di fatto, quell’iniziazione virtuale di cui parlava Guénon non diventerà mai effettiva.

Chi opta per un siffatto comportamento, pur avendo avuto la possibilità di crescere, ha la responsabilità del proprio fallimento avendo scelto di incancrenirsi nella propria piccolezza e meschinità.

Ma la sconfitta brucia anche per l’Iniziato reale, soprattutto se questi atti pseudo o contro-iniziatici costituissero una forte turbativa e causassero la conclusione del proprio percorso, quanto meno dal punto di vista istituzionale.

È una sconfitta anche – e soprattutto – qualora ciò accadesse nell’ambito di un’organizzazione iniziatica rituale e tradizionale che dovrebbe, a partire dai vertici, anche locali, scongiurare in ogni modo e con qualsiasi mezzo che ciò accada.

Un’organizzazione che tollera che gli atteggiamenti pseudo e contro-iniziatici prevalgano ha di fronte due possibili scenari. Il primo è la disgregazione, con la fuga degli iniziati autentici e lo smarrimento delle originali finalità tradizionali. Il secondo è quello di trasformarsi, per usare la terminologia di Guénon, essa stessa in un’organizzazione contro-iniziatica.

D’altronde, anche Giuda era un cosiddetto portatore d’acqua.

Finalmente, allarghiamo la riflessione, respirando profondamente, grazie alla meditazione di un aforisma tratto dalle Lettere di Carl Gustav Jung:

Un vecchio alchimista diede la seguente consolazione ad uno dei suoi discepoli:

“Non importa quanto ti senta isolato e come ci si senta soli:

se fai veramente il tuo lavoro, e con coscienza, amici sconosciuti verranno a cercarti”.

È proprio ciò che sta accadendo in questo periodo.